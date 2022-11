Le iniziative della città di Selvazzano Dentro per la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Selvazzano Dentro organizza due importanti iniziative di grande significato.

Venerdì 25 novembre alle ore 18 in Sala Cornaro a Palazzo Eugenio Maestri, un incontro di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza sul tema della violenza di genere a cura del Centro Veneto Progetti Donna-Auser e a seguire è previsto un intervento musicale a cura del Trio Armonie 3.0.

Sabato 26 novembre alle ore 15.30 si terrà l’inaugurazione della seconda Panchina Rossa, simbolo del contrasto al fenomeno della violenza contro le donne che verrà collocata tra via Euganea e via Monache, presso la storica Chiesetta della Madonna della Salute. All’inaugurazione seguirà l’esibizione “Dentro un fiume in piena” con la partecipazione dell’ASD Vivere il Balletto.

«Non solo il 25 novembre – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – ma ogni giorno dell'anno è fondamentale prevenire, contrastare ed impegnarsi nella lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo sottoscritto dal 2019 una Convenzione con il Centro Veneto Progetti Donna-Auser per mantenere sempre alta l’attenzione su questo importante tema e il numero verde è 800 814 681. Anche la panchina rossa è un segno tangibile per ricordare tutti i giorni a chi passa nel parco o in altri luoghi pubblici, e non solo, che ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un atto da condannare. All’ingresso della sede municipale in Piazza G. Puchetti a Selvazzano Dentro abbiamo volontariamente voluto lasciare esposte tutti i giorni dell’anno le scarpe rosse in quanto simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. E’ importante inoltre segnarsi anche il numero gratuito nazionale antiviolenza e anti stalking 1522 attivo h24 su 24 per ricevere aiuto o anche solo un consiglio. Dobbiamo combattere tutti insieme contro qualsiasi tipo di violenza, attraverso gesti importanti per non dimenticare mai che la violenza va denunciata e mai nascosta».

Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata la prima panchina rossa della Città di Selvazzano Dentro al Parco di via Santa Barbara a Caselle in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna, Taci e l'Auser di Selvazzano Dentro.

«L’inaugurazione della nostra seconda panchina rossa – spiega Michela Barbiero Consigliere Incaricato alle Pari Opportunità – è un chiaro segnale che Selvazzano Dentro dice NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. La violenza è una malattia, una malattia che danneggia tutti coloro che la usano, indipendentemente dalla causa. Sono ancora troppe le vittime che nel III millennio perdono la vita per mano di chi dice di amarle ma che in realtà l’amore vero non sa proprio cosa sia. La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani».

Il Centro Veneto Progetti Donna gestisce cinque Centri Antiviolenza nel territorio della provincia di Padova, oltre agli sportelli dei Centri Antiviolenza, lo Sportello Donna in collaborazione con il Comune di Padova e dal 2021 lo Sportello Marielle, rivolto alle giovani donne tra i 18 a i 25 anni. Gestisce inoltre cinque case rifugio e propone iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere in tutto il territorio della provincia di Padova. Tali attività sono gestite in collaborazione con un numero crescente di soggetti, che costituiscono una rete istituzionale consolidata per contrastare un fenomeno che rappresenta una vera emergenza sociale.