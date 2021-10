Caricamento in corso...

«Abbiamo attivato queste opportunità – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – per avviare dei tour esperienziali che rappresentano il primo tassello verso l’avvio del Turismo Fluviale a Selvazzano Dentro. Questi viaggi permettono di raggiungere questi obiettivi: promuovere e far conoscere le bellezze del territorio di Selvazzano Dentro, vivere e godere i paesaggi dall’acqua, collegare la nostra Città con alcuni siti museali che sono delle eccellenze venete e avviare il Cicloturismo lungo gli argini del Bacchiglione. Una straordinaria opportunità che permette di visitare il territorio da una meravigliosa prospettiva che regala grandi emozioni partendo dalla navigazione fluviale del Bacchiglione».

Il tour di domenica 24 ottobre 2021 è dedicato al Cicloturismo con l’importante abbinamento all’andata in barca e il ritorno in bicicletta attraverso gli argini nella Ciclovia del Bacchiglione. Il servizio Bike prevede la consegna di “bici muscolare” ai partecipanti a Stra e il viaggio esperienziale di Cicloturismo, con guida naturalistica che accompagnerà i partecipanti attraverso i percorsi arginali con destinazione Golena Sabbionari a Tencarola. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei alla Città del Santo: Passaggi sul Bacchiglione” con il contributo della Regione Veneto.

Domenica 24 ottobre 2021 è in programma il tour fluviale gratuito alla riscoperta del nostro territorio percorrendo le rive del fiume Bacchiglione. L’itinerario di domenica è riservato ai Cittadini residenti a Selvazzano Dentro con partenza alle ore 8 da Golena Sabbionari a Tencarola verso la Riviera del Brenta con sosta e visita guidata a Villa Pisani e ritorno previsto alle ore 17.

“Selvazzano itinerari dentro”, il tour andata in barca e ritorno in bici per i cittadini residenti nel comune