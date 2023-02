“Selvazzano in maschera”: mercatini e attività per bambini a Tencarola

In programma sabato 11 febbraio con "Selvazzano in maschera". Appuntamento dalle ore 9 in piazza al lavoratore a Tencarola.

Programma

Ore 9 apertura mercatino associazioni e hobbisti

Ore 10 — 11 laboratori teatrali tattili creativi

giocoleria - il cerchio età 6 - 13 anni

creiamo il gufetto portafortuna - avis caselle dai 4 anni

costruiamo la nostra maschera - avis caselle dai 4 anni

colora con la natura - coldiretti dai 4 anni

gioca e scopri i profumi della natura - coldiretti dai 4 anni

arlecchino, pinocchio e i due gendarmi - vittorio riondato - 6 - 13 anni

Ore 11 sfilata maschere al mercato campagna amica premiazione maschera più bella e gruppo più numeroso

Ore 12 esibizioni

hip hop — vivere il balletto

ginnastica ritmica — il cerchio

merenda a cura delle Aziende agricole di Terranostra e Campagna amica

truccabimbi

Info prenotazione laboratori whatsapp 331 1419761 con nome e cognome bambino, età e numero laboratorio

Selvazzano che… maschere!

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1160&area=H

Foto articolo da https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1160&area=H