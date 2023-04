I semi: custodi della biodiversità di un pianeta che cambia

Prezzo non disponibile

La selezione delle caratteristiche più vantaggiose delle piante ha radici antichissime e agisce, oggi come migliaia di anni fa, sulla straordinaria diversità genetica delle specie selvatiche. Il cambiamento climatico e altre attività antropiche, tuttavia, depauperano questo patrimonio biologico, aumentando la vulnerabilità di ecosistemi naturali, colture agricole nonché, in definitiva, della stessa società umana. In un pianeta sempre più interconnesso, la tutela della biodiversità dipende perciò dalla stipula di trattati internazionali ma anche dall'attività delle banche dei semi, chiamate a custodire le chiavi di passato, presente e futuro della Vita.

L'incontro si svolge in Auditorium (ingresso e uscita da Prato della Valle 57/C). Per prenotare: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/i-semi-custodi-della-biodiversita/.

L'evento, in collaborazione con Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e RADAR Magazine, si svolge nell'ambito di Risvegli 2023, il festival che mette al centro la natura con le sue infinite forme e connessioni. Per maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2023.