Seminari gratuiti per gestire i propri risparmi

«Sono Manuela Rubinato, e ho iniziato la mia attività di Consulente Finanziario nel 2003, legandomi così, in maniera indissolubile al mondo finanziario e previdenziale e sono convinta che il mio servizio possa aiutare il cliente a realizzare i progetti di vita e raggiungere gli obiettivi desiderati per sé e per la sua famiglia. Mi distinguo perché davvero amo il mio lavoro porta anche a diffondere ad altri la passione che provo e i risultati. Molti sono stati i traguardi raggiunti e moltissimi sono quelli che voglio ottenere soprattutto dando l'opportunità di capire la Finanza con progetti di Educazione Finanziaria. Oggi vi presento ufficialmente la lista degli eventi gratuiti in programma con "Trilogia di seminari d'autunno"».

Gli eventi sono tutti online e la partecipazione è gratuita:

Il 12 ottobre 2021: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-banca-tradizionale-o-consulente-finanziario .

. Il 10 novembre 2021: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-fare-per-non-diventare-anziani-poveri .

. Il 7 dicembre 2021: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zero-flop-come-evitare-errori-e-tenere-al-sicuro-i-risparmi.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuelarubinato/

Podcast su:

Mi trovi: