Come organizzare e promuovere un webinar o un seminario per la ricerca di nuovi clienti

Come puoi organizzare e promuovere dei webinar o seminari per la tua attività per trovare nuovi clienti e farti conoscere nel mercato?

Stai già organizzando eventi per trovare nuovi clienti e vuoi massimizzare i risultati?

Questo webinar gratuito è la risposta che stavi cercando!

Non puoi mancare a questo webinar esclusivo in cui ti verranno fornite tutte le informazioni, le procedure e le strategie fondamentali per trovare numerosi nuovi clienti organizzando webinar o seminari!

Durante questo webinar andremo a vedere come strutturare un percorso per organizzare e promuovere nel modo più efficace il tuo evento grazie ad una strategia super testa su oltre 2.300 webinar e centinaia di eventi Business organizzati, che hanno generato milioni di euro di fatturato.

Non perdere questa opportunità per portare la tua azienda al livello successivo. Iscriviti ora e inizia a creare relazioni durature con potenziali clienti!

PER PARTECIPARE:

Scrivi a: 347 3090617

Sito web: https://www.live-webinar.it/public/perfectevent/webinar-organizzare-e-promuovere-webinar/?ref=portali