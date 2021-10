Tra i sentieri del Monte Venda: trekking e aperitivo in cantina

Sabato 23 ottobre, dalle ore 14 alle ore 19, una piacevolissima escursione pomeridiana tra i sentieri del Monte Venda che, con i suoi 601 metri, è la cima più alta dei Colli Euganei. Il nostro itinerario partirà da Casa Marina, tra ampi panorami sui colli meridionali, per poi addentrarci in un bellissimo bosco di maronari secolari. Continueremo la nostra passeggiata seguendo il sentiero che ci porterà agli affascinanti resti del monastero degli Olivetani, nato intorno al 1100 su iniziativa di un eremita e, un secolo dopo passato ai monaci Benedettini. I ruderi, recentemente restaurati e messi in sicurezza, ci permetteranno di godere la pace di un luogo panoramico e tranquillo, con splendide vedute su tutti i Colli, sulla Pianura Padana e sul Monte Rua. Concluderemo il pomeriggio, con un meritatissimo aperitivo a base di crostini con salumi e formaggi, abbinati a vini di produzione, nell'affascinante e storica Cantina Bernardi di Torreglia.

Per l’aperitivo in cantina è obbligatorio il green pass. Info tecniche:

Difficoltà: medio-facile

Lunghezza: 6 km

Dislivello: 300 m



Chi può partecipare: itinerario di livello medio-facile adatto anche a famiglie con bambini dai 10 anni in su abituati al cammino. Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.

Abbigliamento e Attrezzatura:

Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante

Luogo di ritrovo:

Ore 14 presso Casa Marina - Via Sottovenda, 3, 35030 Galzignano Terme PD: https://g.page/casamarinacollieuganei?share. Per chi viene da Venezia contattare: 340 6118758.

ESCURSIONE & APERITIVO:

Adulti: 35 euro

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: 20 euro (Aperitivo analcolico)

Bambini fino agli 8 anni compiuti: 10 euro (Aperitivo analcolico)

SOLO ESCURSIONE:

Adulti: 20 euro

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: 10 euro

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis

La Quota Comprende:

n.1 Biologo

n.1 Accompagnatore Turistico

Aperitivo presso Cantina Bernardi di Torreglia - comprensivo di 3 crostini con salumi e formaggi di produzione locale + 3 assaggi di serprino, cabernet e merlot (bibita analcolica per ragazzi e bambini)

La Quota Non Comprende:

Trasporto

Informazioni e contatti

Chi Accompagnerà

Alberto Borgato - Biologo

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 049 8791590 o via Whatsapp cell. 366 4895343

o via Whatsapp cell. Chiara: 340 6118758

Alice: 349 5805310

tramite messaggio su Facebook messenger

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/61JVNaS3Xfyxamj59.

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.

Chiusura Iscrizioni entro le 18 di venerdì 22 ottobre. L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

ATTENZIONE: Per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID presente nel form d'iscrizione. L'escursione sarà in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

