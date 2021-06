Sentieri sonori 2021: escursione e concerto al tramonto con Sara Fattoretto

Torna ad incantare gli appassionati di musica e colli euganei Sentieri Sonori, la rassegna che unisce trekking, musica e natura. Sabato 5 giugno nella suggestiva cornice del Giardino botanico di Casa Marina (Galzignano), Sara Fattoretto, raffinata cantautrice veneta, presenterà “LIMPIDA”, il suo Ep d’esordio: ventata di bellezza ispirata alle stagioni, metaforiche e non, al cambiamento e alla vita in sé, alla bellezza e alla felicità. Ad accompagnarla giovani talenti del panorama padovano Francesco Pollon (piano), Alberto Zuanon (contrabbasso) e Stefano Cosi (batteria).



L’album nasce dalla necessità di scoprire e ridefinire nuovi confini personali ed artistici, che trovano nel jazz e nella canzone d’autore le loro radici più profonde. “Si tratta di un progetto molto personale – racconta Sara - che se da un lato si pone in continuità con la mia esperienza musicale precedente, dedicata alla canzone italiana anni '30-'60, dall'altro se ne distacca per cercare una forma propria, indipendente e originale.”

Un progetto originale che rende omaggio alla tradizione italiana affrontata con passione e spontaneità, lasciando libero spazio all'improvvisazione e al dialogo tra i musicisti. Il risultato è la creazione di un album di fotografie emozionali interpretate con un linguaggio semplice e aperto al sentire dell’ascoltatore

La sua vocalità intensa, unita al sound essenziale e fluido, accompagna il pubblico in spazi interiori e paesaggi immaginati. Parole e melodie aprono finestre a momenti tra jazz bossa nova e soul d’oltreoceano. “Limpida – continua - vuol dire concedersi di essere se stessi, amando anche le proprie imperfezioni e fragilità.”

La rassegna è stata pensata non solo come un momento di spettacolo, ma come un progetto per portare alla scoperta di angoli nascosti dei Colli Euganei attraverso l’esplorazione del territorio. Il luogo del concerto si trova sempre su un percorso escursionistico. Un luogo immerso nella natura, in posizione panoramica e isolata dove la musica dialoga con il paesaggio circostante.

L'evento

Per gestire l’affluenza di pubblico in totale sicurezza, il ritrovo a Galzignano (Via Pavaglione) di sabato 5 giugno, è organizzato in due fasce orarie libere: 17-17.40 // 17.40-18.20. Da qui le persone saranno suddivise in piccoli gruppi e inizierà l’escursione, sotto le indicazioni delle guide naturalistiche del Parco regionale dei Colli Euganei, fino a raggiungere Casa Marina, la cui terrazza offre un panorama tra i più belli dei Colli Euganei. Da qui sarà possibile degustare prodotti del territorio. Le escursioni sono accessibili a tutti, ma è consigliato un abbigliamento adeguato per il trekking, telo e una torcia.

E’ previsto un contributo euro12 (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16: euro10 (+DP); gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17:00 del giorno dell’evento sul sito www.sentierisonori.it o il giorno del concerto.

Nell'estate 2021 il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale di nove concerti che coinvolgono musicisti locali, nazionali e internazionali che si esibiranno in altrettante suggestive cornici del comprensorio euganeo.

Ideata da Associazione Play, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Eventi Culturali, da Bancadria Colli Euganei, la rassegna si avvale del patrocinio della Provincia di Padova e il contributo del Parco Regionale dei Colli Euganei. Si allunga la lista dei comuni che credono nel progetto SENTIERI SONORI a conferma del crescente apprezzamento accordato alla rassegna non solo dal pubblico, ma anche dai Comuni del territorio euganeo (Abano Terme, Baone, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino, Montegrotto, Teolo, Torreglia, Vo').

Tra i partner tecnici, oltre a, Idee Verdi, Ogd Terme e Colli Euganei, Scuola di Musica Pentagramma, Strada del Vino Colli Euganei, Terra di Mezzo, quest’anno NaturaSì fornisce frutta ai partecipanti. Tra i media partner Collieuganei.it, portale turistico per la promozione dei Colli Euganei, e Radio Cafe.

Il concerto

Sabato 5 giugno 2021 - ore 20

Anfiteatro di Casa Marina - Galzignano Terme (PD)

SARA FATTORETTO 4ET “Limpida”

Prevendita (concerto + escursione): Intero: euro 12 + DP | Ridotto under 16: euro 10 + DP | Gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento. Posti limitati.

Info per escursione pre-concerto

Luogo ritrovo: Via Pavaglione (accesso da via de Gasperi), Galzignano Terme PD

Orario ritrovo: (2 fasce orarie disponibili in prevendita): 17:00-17:40 // 17:40-18:20

Difficoltà Escursione (A+R): E (Escursionistico): Lunghezza 7 km, dislivello 300 m

Tempi di percorrenza : Andata 75’ - Ritorno (notturna) 50’

RITORNO PREVISTO: 22.20

Info web

https://www.facebook.com/events/909410426272779

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...