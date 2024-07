“Sentieri Sonori", escursione e concerto di Lavinia Mancusi & Balkala' (Gavardi, Socal e Brancato)

Torna l’atteso appuntamento con Sentieri Sonori, la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. A partire da domenica 21 luglio, il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per due concerti che riunisce musica balcanica e musica salentina.

Il festival, ideato dal Play APS, è realizzato con patrocinio della Provincia di Padova, il contributo e patrocinio del Parco Regionale dei Colli Euganei, Regione del Veneto (iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 25), Città di Abano Terme, Città di Montegrotto Terme. Sentieri Sonori è una manifestazione realizzata anche grazie al di BancAdria Colli Euganei, Komatsu. Si ringraziano i partner NaturaSì, Coop. Nuova Idea e Thermae Abano Montegrotto. La rassegna è un'azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Regionale dei Colli Euganei, riconoscimento attestato da Europarc Federation, federazione degli enti gestori di aree protette Europee. Quest’anno il progetto si pone due ulteriori obiettivi: sviluppare il potenziale del festival come occasione per coltivare coesione e inclusione sociale, migliorare la sostenibilità del programma e la potenzialità educativa.

«Siamo entusiasti di ospitare nuovamente l’appuntamento con Sentieri Sonori, un'iniziativa che unisce musica e natura: un'opportunità unica per riscoprire e apprezzare le bellezze naturali dei Colli Euganei, accompagnati da performance che esaltano l'ambiente circostante. - commenta Alessandro Frizzarin, presidente del Parco Colli Euganei - Questo connubio perfetto si sposa con la mission del Parco regionale dei Colli Euganei, che è impegnato da sempre nella tutela della biodiversità e nell'educazione ambientale. Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità e a rafforzare il legame tra uomo e natura. Invito tutti a partecipare a questi appuntamenti per godere della bellezza dei nostri Colli, lasciandosi ispirare dalla magia della musica in un contesto che vanta il riconoscimento MAB UNESCO come Riserva della Biosfera».

«Siamo lieti di supportare Sentieri Sonori, un'iniziativa che unisce musica, trekking e natura nei suggestivi Colli Euganei, riserva della Biosfera MAB UNESCO. Un'occasione speciale per immergersi nella bellezza del paesaggio euganeo, lasciandosi avvolgere dalle melodie di musicisti di altissimo valore artistico – dichiara Vincenzo Gottardo, Consigliere della Provincia di Padova con deleghe a Cultura e Turismo - Oltre ad essere un'esperienza culturale di grande valore, Sentieri Sonori si pone obiettivi importanti in termini di coesione sociale, sostenibilità e educazione ambientale. Vogliamo creare un'occasione di incontro e di dialogo tra le persone, promuovere comportamenti sostenibili e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela dell'ambiente».

“Siamo contenti di ritornare con questo progetto che ha l’obiettivo di promuovere le ricchezze dei Colli Euganei attraverso due giornate di festa con musica dal vivo e momenti attenti alla sostenibilità. – commenta Andrea Vedovato, presidente di Associazione Play APS –I percorsi sono progettati per guidare il pubblico verso luoghi che non solo presentano pregio naturalistico, storico e culturale, ma offrono anche un'atmosfera emotivamente suggestiva, creando così una cornice ideale per ospitare concerti dal vivo. Non solo siamo impegnati nella promozione della sostenibilità ambientale, ma anche nella promozione dell'inclusione sociale."

Non soltanto sostenibilità ambientale, ma anche inclusione sociale. La meta si raggiunge a piedi, lasciando lontane le auto, con un percorso escursionistico che porta in un luogo immerso nella natura, con una vista panoramica e isolato. Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione della Cooperativa Nuova Idea, il festival si impegna a creare un festival accessibile a tutti, sviluppando soluzioni per ampliare al massimo la fruibilità degli itinerari e degli eventi, a favore delle persone con disabilità. Quest'anno, il progetto di inclusione ha permesso di organizzare un evento ad Abano Terme completamente accessibile, mentre a Montegrotto sarà accessibile il concerto. Dal 2023, l’organizzazione vuole testare l’efficacia delle soluzioni adottate, con l’obiettivo di avviare un percorso di miglioramento continuo che renda la rassegna fruibile per tutti.

Domenica 21 luglio

In ogni tappa musicisti e pubblico risalgono a piedi alcuni sentieri fino a prati, radure e anfiteatri naturali dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante. A inaugurare il cartellone, domenica 21 luglio, sarà l'intensa vocalità di Lavinia Mancusi, che per l’occasione si unirà al trio Balkalà per esplorare le melodie tradizionali della penisola balcanica. Tra tradizione e improvvisazione, momenti suadenti e slanci energici, il variegato repertorio di queste terre racconta una storia travagliata di incroci culturali e popolazioni diverse, risultando misterioso e affascinante all'orecchio dell'ascoltatore occidentale. Il lavoro di Lavinia Mancusi si svolge nel campo teatrale e musicale soprattutto di origine etnica e popolare. È nota al pubblico per essere cantante e polistrumentista a fianco del cantautore Alessandro Mannarino che segue nei suoi tour in Italia e all'estero. Nel luglio 2022 affianca Fiorella Mannoia e Caparezza sul palco di Campovolo 2022 Una Nessuna Centomila. Ha collaborato con alcuni tra i più importanti protagonisti della world music italiana (Daniele Sepe, Lucilla Galeazzi, Olen Cesari, Eugenio Bennato) fino all'ultima collaborazione con il cantautore Francesco Guccini nell'album Canzoni da Intorto uscito nel novembre 2022. Balkala' Trio, nasce nel 2022, col nome di Balkan Duo, dall'incontro di due musicisti che da quasi due decenni esplorano le tradizioni musicali del mondo e in particolare le sonorità dei Balcani e dell'Est Europa. Le corde di Giulio Gavardi e i fiati di Francesco Socal per l'occasione insieme alle percussioni di Rita Brancato, si incontrano nel comune amore per la vitalità e il senso di libertà espressi dalle musiche tradizionali dei Balcani, portatrici di una forza espressiva così intensa da poter comunicare direttamente col cuore e il corpo dell'ascoltatore di ogni luogo e tempo.

Per raggiungere il luogo del concerto, è prevista un’escursione di 3,5km (dislivello 150m). Il concerto si svolge all’aperto, su una sella erbosa tra la sommità del monte Oliveto e il monte Trevisan. Il ritrovo dalle 18 alle 18.45 in Piazza Fallaci (Montegrotto Terme), da qui si raggiungerà il luogo del concerto. Il ritorno è in notturna. È consigliato indossare scarpe comode e adatte al trekking, abbigliamento leggero e traspirante, torcia per scendere la sera.

Come raggiungere il luogo del concerto

Ritrovo

Piazza Fallaci 35036 Montegrotto Terme PD

Orario ritrovo per il trekking

Dalle 18 alle 18.45

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l’escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live

Tempo di percorrenza

Andata 60’ – Ritorno (notturna) 40’

Difficoltà escursione

E (Escursionistico)

Lunghezza tot.3,5 km, dislivello 130m

Food & Drink

Birra, vino e panini fino ad esaurimento

Accessibilità Concerto e percorso accessibili (info dettagliate nella sezione del sito Accessibilità)

Sabato 3 agosto

Una serata indimenticabile all'insegna della musica tradizionale salentina è in programma sabato 3 agosto presso Villa Bembiana. L'evento promette di trasportare il pubblico in un viaggio affascinante attraverso i ritmi incalzanti e le melodie coinvolgenti della pizzica, la tradizionale danza popolare del Salento. L’evento mira a celebrare e promuovere la ricca cultura musicale del sud Italia, creando un'atmosfera unica dove la tradizione si fonde con il fascino delle notti estive. Ad animare la serata sarà gli Almakàntica sono un gruppo di musica folk popolare che riarrangia i brani della tradizione in chiave più moderna, accompagnandoli con composizioni originali spesso legate a tematiche sociali. Almakàntica è l’unione di più parole: Alma a sottolineare l’Anima nella sua forma più poetica e creativa; Cantica come componimento Musicale; Antica a ricordo delle Origini e del Tempo passato. Almakàntica è l’unione di più regioni che si confrontano a suon di pizziche, tammurriate e tarantelle e da questo confronto partono per creare un nuovo linguaggio musicale. Di sicuro le loro musiche la notte del 3 agosto faranno ballare il pubblico. Ad accompagnare le musiche ci sarà anche Donatello Pisanello musicista, arrangiatore di musica tradizionale salentina e compositore di colonne sonore. Dopo essersi laureato in filosofia nel 1989 si è dedicato completamente alla musica. Fondatore del gruppo di musica tradizionale salentina viva Officina ZOÈ, in cui ha impegnato la sua carriera artistica e musicale degli ultimi anni.

Per raggiungere il luogo del concerto, è prevista un’escursione di 4km (dislivello 50m). Alle porte delle terme euganee, due colline isolate vigilano sui vigneti della campagna e introducono la pianura al comprensorio collinare. Una passeggiata in mezzo ai vigneti tra i due monti di Abano: monte Ortone e monte Rosso porterà i visitatori a “sbirciare” il santuario della Madonna della salute, costruito sopra la leggendaria fonte termale miracolosa sull’altro versante. Il ritrovo è dalle 19 alle 19.45 presso la Fattoria Il Brolo (Via IV Novembre, 40, Teolo).

Come raggiungere il luogo del concerto

Via IV Novembre, 40, Teolo PD

(Presso la Fattoria Il Brolo)

Orario ritrovo per il trekking

dalle 19 alle 19.45

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l’escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live

Tempo di percorrenza

Anello 60’

Difficoltà escursione

Lunghezza 4 km, dislivello 50 m

Food & Drink

Birra, vino e panini fino ad esaurimento

Accessibilità Concerto e percorso accessibili (info dettagliate nella sezione del sito Accessibilità)

Partecipazione

Per entrambi i concerti è previsto un contributo euro 15 (+ddp e comm serv) che comprende escursione e concerto;

ridotto dai 10 ai 16 anni euro 12 (+ddp e comm serv).

Gratuito under 10 e accompagnato di persone con disabilità.

I biglietti in prevendita sono acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito www.sentierisonori.it o il giorno del concerto.

