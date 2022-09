“Sentieri Sonori Junior” a Montegrotto: attraverso il bosco di Villa Draghi con concerto finale ad hoc

Riparte a Montegrotto Terme l’apprezzata rassegna dedicata a bambini di tutte le età per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica «Sentieri Sonori Junior» a cura dell’associazione Play. Il primo appuntamento, dedicato in particolare ai bambini che entrano nella scuola primaria e alle loro famiglie, sarà sabato 1 ottobre con partenza alle 8.45 dal rustico di villa Draghi in via Fermi.

«In punta dei piedi - spiega l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Pier Luigi Sponton - accompagneremo bambini e genitori ad ascoltare e scoprire il canto degli uccelli, le impronte degli animali e i colori del paesaggio, mentre una guida durante il percorso narrerà racconti e leggende dei colli. Giunti a destinazione, un concerto in mezzo alla natura coinvolgerà tutta la famiglia».

Il primo appuntamento ha per titolo «Sono come suono. Piccoli botanici in movimento». Dopo la passeggiata attraverso i sentieri attorno a villa Draghi alle 10.15 è prevista una merenda offerta da NaturaSi e dalle 10.45 il concerto laboratorio. Termine del programma alle 12.

Info web

https://www.facebook.com/SentieriSonoriPadova

https://www.sentierisonori.it/

Foto articolo da comunicato stampa