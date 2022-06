“Sentieri Sonori Junior” a Montegrotto: attraverso il bosco di Villa Draghi con concerto finale ad hoc

Torna l'appuntamento con Sentieri Sonori Junior, la rassegna dedicata a bambini di tutte le età per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica. Ideata da Associazione Play, sostenuta da Città di Montegrotto Terme e Ogd Terme, la rassegna si avvale del patrocinio del Parco Regionale dei Colli Euganei e della collaborazione dei partner tecnici Cooperativa Terra di Mezzo, Coop Aperdifiato e NaturaSì che offrirà la merenda.

«È con rinnovato entusiasmo che riproponiamo, per il terzo anno consecutivo, il percorso per famiglie dei Sentieri Sonori Junior. - fa sapere Pier Luigi Sponton, Assessore all'Istruzione della Città di Montegrotto Terme - Lo abbiamo fatto con coraggio, lanciando l'iniziativa nell'anno della pandemia per restituire alle bambine e ai bambini momenti di socialità e ancor di più, oggi, lo vogliamo con forza riproporre a sottolineare un recupero quasi completo dello stare insieme. Anche quest'anno passeremo dei meravigliosi pomeriggi percorrendo itinerari che vogliono rappresentare degli inviti preziosi per apprezzare bellezze ambientali del nostro territorio, per imparare a leggerlo e a proteggerlo per il domani, per imparare ad ascoltare il concerto meraviglioso della natura e, poi, riprodurlo attraverso i laboratori musicali».

Da domenica 12 giugno, infatti, bambini (dai 4 ai 12 anni) e genitori avranno la possibilità di vivere insieme un'esperienza diversa a contatto con la natura e con la musica. Il primo appuntamento Piccoli botanici mondo di suoni: storie, musiche e parole dai più remoti angoli del mondo condurrà i piccoli esploratori in un insolito viaggio nel tempo. Attraverso il bosco di Villa Draghi ci sarà la possibilità di conoscere gli alberi che circondano e abitano il bosco. Per una volta, non sarà vietato raccogliere foglie, rami e cortecce, anzi sarà proprio così che arriveremo a distinguere le piante, portando a casa qualche nome nuovo, oltre a verdi tesori! Al termine dell’escursione un divertente concerto di brani moderni rivisitati coinvolgerà i bambini che suoneranno le percussioni insieme ad una band speciale.

Il secondo appuntamento, domenica 19 giugno dal titolo Il mondo sotto ai nostri piedi: musica in movimento porta i piccoli esploratori alla conoscenza del popolo dell’erba e di chi abita il suolo. Una facile e divertente attività sarà l’occasione per conoscere chi vive latente sotto ai nostri piedi. Al termine dell’escursione un laboratorio artistico musicale, dove musica e arte giocheranno fra di loro. Guidati dalle note, dai suoni, passando attraverso le forme, i colori e il movimento, i bambini avranno la possibilità di creare un’opera artistica unica e collettiva per scoprire insieme quanti suoni possano trasformarsi in colore!

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti dal sito internet https://www.sentierisonori.it/. Il ritrovo è alle ore 16.30 al parcheggio del rustico di Villa Draghi (via E. Fermi - Montegrotto Terme). Per informazioni 049 9131781 info@sentierisonori.it. È suggerito indossare un abbigliamento adeguato al trekking, portare telo per sedersi a e terra, acqua. L'evento si terrà anche in caso di maltempo: i laboratori si svolgeranno al copert

