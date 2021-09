Tonano le escursioni e la musica con “Sentieri Sonori Junior”, partenza da Villa Draghi

I colli che circondano la villa Draghi a Montegrotto Terme custodiscono antiche leggende e preziosi saperi. Nell’ambito dell’iniziativa Sentieri Sonori Junior promossa dall’amministrazione comunale dedicata a bambini di tutte le età per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica, domenica 19 settembre con partenza alle 15.30 dal parcheggio di Villa Draghi (via E. Fermi - Montegrotto Terme) i bambini e le loro famiglie saranno accompagnati nel sentiero intorno alla villa per una passeggiata dove faranno la conoscenza di alcuni personaggi che racconteranno la loro storia, facendoci compiere un insolito viaggio nel tempo.

Scarica il programma completo della rassegna “Sentieri Sonori Junior”

L’evento si chiama “Signor Tempo” e altri personaggi in musica. Per una piccolissima pratica all’ascolto, alla ritmica, alla vocalità e al movimento. Ma soprattutto per una guida al tempo per ogni cosa, quello delle storie, della buona compagnia, dello star bene anche in silenzio. Del sole e della pioggia.

Si richiede un abbigliamento adeguato al trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole), un telo per sedersi a terra, mascherina e gel disinfettante. Si può tranquillamente portare in passeggiata il proprio animale domestico.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti da prenotare su sentiersisonori.it. L'evento si terrà anche in caso di maltempo: i laboratori si svolgeranno al coperto

Foto articolo da sentiersisonori.it.

