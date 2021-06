Basta un bastone // Ukulele lovers: torna “Sentieri Sonori Junior” con partenza da Villa Draghi

Tonano le escursioni e la musica con “Sentieri Sonori Junior”, partenza da Villa Draghi domenica 20 giugno,

Lasciandoci ispirare dal libro di Fiona Danks e Jo Schofield, andremo “a caccia” del nostro bastone tra i tanti che si possono trovare tra i boschi di Villa Draghi, per imparare infine che si tratta di molto di più di un semplice bastone… Una volta giunti a destinazione preparatevi ad imbracciare un ukulele, perché come ha detto George Harrison: “Tutti dovrebbero avere e suonare un ukulele, è così facile portarlo con sé ed è uno strumento che non puoi suonare senza ridere! Quindi prendetevene un po’ e divertitevi!”.

Ritrovo: ore 16.30 al Parcheggio del rustico di Villa Draghi (via E. Fermi - Montegrotto Terme) - Riceverai via mail le indicazioni con l’orario di partenza

Protocollo di sicurezza

Si avvisa che a seguito delle normative anti contagio COVID 19, si OBBLIGA il pubblico a tenere indossata la mascherina in tutte le aree e in modo continuativo. Non è necessaria durante l’escursione perchè la stessa è considerata attività sportiva e perchè viene mantenuta una distanza adeguata.

Per lo spettacolo la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto dichiarazione e piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni tutti i posti sono previsti a sedere.