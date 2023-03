“Sentieri Sonori Junior” a Montegrotto: attraverso il bosco di Villa Draghi con concerto finale ad hoc

Torna l’appuntamento con Sentieri Sonori Junior, la rassegna dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e laboratori di musica. Ideata da Play APS, l’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Regione del Veneto (ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 25). La rassegna si avvale dei patrocini e dei contributi dei Comuni di Montegrotto Terme e di Battaglia Terme, della collaborazione del Parco Regionale dei Colli Euganei, Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, A Perdifiato, Universi Musicali e NaturaSì che offrirà la merenda.

Domenica 26 marzo

Da domenica 26 marzo, infatti, bambini e genitori, avranno la possibilità di vivere insieme un'esperienza diversa a contatto con la natura: ascoltare e scoprire i ritmi della natura, il canto degli alberi e i colori della musica, accompagnati da una guida naturalistica che narrerà racconti e leggende dei Colli Euganei. La rassegna è a portata di zampa, dog-friendly. È possibile, infatti, portare il proprio animali domestici al seguito. Infine, quest’anno sarà data maggiore attenzione agli spostamenti per raggiungere la rassegna, contribuendo così ad avere meno impatto sull’ambiente. Le destinazioni scelte, infatti, sono facilmente raggiungibili attraverso i percorsi ciclabili del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Il primo appuntamento I ritmi della terra di terrà alle 15 a Montegrotto Terme presso il Rustico di Villa Draghi. Attraverso il bosco di Villa Draghi armati di bussola, i piccoli esploratori andranno alla ricerca del sentiero che la mappa indica. La prima regola di un esploratore, infatti, è sapere dove ci si trova e dove bisogna andare. Al termine dell’escursione, un divertente laboratorio di Drum Cicle. Il ritmo è un linguaggio universale che unisce e fa fluire un’energia potente e viscerale. Attraverso un ampio cerchio di percussioni i bambini creano ritmi e suoni, scoprendo le caratteristiche degli stili da tutto il mondo.

Domenica 16 aprile

Ci si sposta a Battaglia Terme, domenica 16 aprile, per il secondo appuntamento dal titolo Il canto degli alberi. Camminando in mezzo alla natura, attraverso i Sentieri del Monte Croce, piante e animali occupano tutto lo sguardo. I bambini scopriranno che tutto ciò che vedranno di colorato e maestoso, nasce anche grazie alla roccia presente in profondità. Minerali e fossili, pur essendo molto diverse tra loro, sono legati le une dalle altre perché costituiscono il fondamento della natura. Al termine dell’escursione un divertente gioco che unirà i suoni e il ritmo per dar vita alle parole di Herman Hesse nel suo famoso libro: Il canto degli alberi. Il ritrovo è alle ore 15:00 in Viale Degli Alpini.

Domenica 14 maggio

Ultimo appuntamento domenica 14 maggio a Montegrotto Terme con I colori della musica. L’iniziativa condurrà i piccoli esploratori alla ricerca delle rare, quasi introvabili, spesso effimere zone umide dei Colli Euganei. Percorrendo i boschi di Turri, i bambini andranno alla ricerca delle rare pozze d’acqua imparando che dentro poche gocce d'acqua si può sviluppare un ecosistema. A seguire un laboratorio con boomwhackers e campane. I piccoli partecipanti si faranno guidare da note e suoni, passando attraverso forme, colori e movimento. Una creazione artistica unica e collettiva attraverso strumenti inusuali, boomwhackers e campane.

Info

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti dal sito internet www.sentierisonori.it. Per informazioni info@sentierisonori.it. È consigliato indossare un abbigliamento adeguato al trekking, un telo per sedersi a terra e acqua.

Info web

https://www.facebook.com/SentieriSonoriPadova

https://www.sentierisonori.it/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/951780619159590

Foto articoloda evento Facebook