Sentieri sonori 2021: escursione e concerto all'imbrunire con Davide Shorty & la Straniero Band

Concerto all'imbrunire a Cava Cucuzzola. Appuntmento sabato 17 luglio alle ore 18 a Cinto Euganeo. Di seguito tutti i dettagli.

Davide Shorty & Straniero Band

Davide Shorty è un cantautore, rapper e producer di Palermo capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità innovative e melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie esperienze nella scena hip hop e nel Regno Unito con i Retrospective For Love si posiziona 3° alla nona edizione del talent show X Factor e pubblica il suo primo album ufficiale "Straniero", che lo porta ad esibirsi sui palchi di tutta Italia e collaborare con artisti del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei e Mr Jukes (Bombay Bicycle Club).

Dal 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project gli album "Terapia di Gruppo", “La Soluzione” e "La Soluzione Reboot" con all'interno l'inedito "Carillon" feat. Roy Paci. Sempre nel 2019 collabora con Daniele Silvestri nel brano “Tempi modesti", mentre lo scorso 10 luglio esce "CANTI ANCORA?!", singolo che vede la collaborazione con il suo ex giudice e amico Elio.

Nel 2021, si aggiudica il secondo posto tra le nuove proposte di Sanremo Giovani con il brano “Regina” grazie al quale riceve anche i premi Dalla (assegnato dalla sala stampa), Jannacci (Nuovo IMAIE) e Lunezia (per il miglior testo). La canzone è stata inserita in “fusion a metà”, pubblicato il 5 Marzo: sette brani, in digitale, che anticipano “fusion.”, il disco uscito il 30 aprile (Totally Imported/The Orchard) anche su supporto fisico.

Davide Shorty lo porterà in tour durante l’estate 2021 accompagnato dalla Straniero Band: Emanuele Triglia al basso, Claudio Guarcello alle tastiere e Davide Savarese alla batteria.

---

RITROVO: Via Cinto 13, Cinto Euganeo, PD

https://goo.gl/maps/oyUvqMMqvdoKGoyw7

ORARIO RITROVO PER IL TREKKING: dalle 18 alle 20

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l'escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live.

TEMPO DI PERCORRENZA: Anello 60’

DIFFICOLTÀ ESCURSIONE: E (Escursionistico): lunghezza 6 km, dislivello 100 m

ORARIO E LOCATION CONCERTO: 21.30 - Ex-Cava Cucuzzola (Cinto Euganeo)

RITORNO PREVISTO: 23

FOOD & DRINK: Food truck con prodotti del territorio

PREVENDITA (concerto + escursione):

Posti limitati. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 18 del giorno dell’evento.

Intero: 15 euro + DP

Ridotto under 16: 12 euro + DP

Gratuito under 10

www.sentierisonori.it

Cosa portare

- Abbigliamento adeguato per il trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole)

- Pila per le escursioni al buio

- Telo per sedersi a terra

- Acqua

- Il proprio amico domestico (pet friendly)

- Mascherina e gel disinfettante

- Meno auto possibili

Faq

- Perché c’è un’ampia fascia oraria per il ritrovo?

Serve per permetterci di gestire l’affluenza di pubblico nel modo più sicuro possibile. Una volta arrivati, verrete suddivisi in piccoli gruppi e partirete per l’escursione sotto le indicazioni delle guide naturalistiche. Chi arriverà raggiungerà il luogo del concerto per primo e avrà a disposizione un po’ di tempo per rilassarsi, ristorarsi o esplorare i dintorni.

- È previsto un punto ristoro nel luogo del concerto?

Si, consigliamo a chi vuole mangiare o bere durante l’evento di iscriversi nella prima fascia oraria disponibile.

Nel luogo del concerto sarà presente un catering o un foodtruck con prodotti locali.

- Cosa succede se piove?

In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato e posticipato in un’altra data. Per le comunicazioni ufficiali seguite i nostri social FB e IG.

- È possibile venire al concerto senza effettuare l’escursione?

Se non ti è possibile effettuare l’escursione, scrivici a info@sentierisonori.it

- È necessario l’abbigliamento tecnico?

Le escursioni sono accessibili a tutti, però possono presentare qualche difficoltà, consigliamo dunque le scarpe e l’abbigliamento adatto.

Protocollo di sicurezza:

Si avvisa che a seguito delle normative anti contagio COVID 19, si OBBLIGA il pubblico a tenere indossata la mascherina in tutte le aree e in modo continuativo. Non è necessaria durante l’escursione perchè la stessa è considerata attività sportiva e perchè viene mantenuta una distanza adeguata.

Per lo spettacolo la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto dichiarazione e piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni tutti i posti sono previsti a sedere.

Info web

Foto articolo da evento Facebook.

A cura di

Associazione PLAY

Con il contributo di

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Evento Culturali

Con il patrocinio e contributo

Parco Regionale dei Colli Euganei

Citta' di Abano Terme

Citta' di Montegrotto Terme

Comune di Baone

Comune di Cinto Euganeo

Comune di Lozzo Atestino

Comune di Teolo

Comune di Torreglia

Comune di Vo'

Con il patrocinio

Provincia di Padova

Comune di Galzignano Terme

Sponsor

Bancadria Colli Euganei

Partner

OGD Terme E Colli Euganei

NaturaSi'

Coop. Soc. Terra di Mezzo

Idee Verdi

Scuola di Musica Pentagramma

Strada del Vino Colli Euganei

Media partner

Collieuganei.It

Radiocafe’

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...