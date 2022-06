Sentieri sonori 2022: escursione e concerto al tramonto all’Ex Cava Bonetti a Montegrotto con C’Mon Tigre

euro 15 (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16: euro 12 (+DP); gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito https://www.sentierisonori.it/ o il giorno del concerto.

Dopo il successo della presentazione del nuovo album “Scenario” all’Auditorium Parco della Musica di Roma, fa tappa a Sentieri Sonori lo SCENARIO TOUR di C’Mon Tigre. A loro il compito di animare il secondo appuntamento della rassegna in programma nella suggestiva Ex Cava Bonetti a Montegrotto Terme sabato 18 giugno.

Tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro: è in queste dicotomie che si fonda il progetto artistico dei C’Mon Tigre, un duo in incognito che, grazie a una fitta rete di collaborazioni internazionali, offre a ogni spettacolo un viaggio che mescola suoni del mediterraneo con melodie sub sahariane e le produzioni elettroniche nordeuropee.

Con i nuovi appuntamenti dal vivo i C’Mon Tigre presenteranno al pubblico i brani del loro repertorio, inclusi quelli del nuovo album “SCENARIO”, già disponibile sulle piattaforme streaming, in digital download e in formato vinile in due versioni.

“Il disco - come affermano C’Mon Tigre - vuole raccontare ciò che ci definisce come essere umani e le sue infinite emozioni: la gioia, la fratellanza, la rabbia, il senso di appartenenza, il dolore, l’angoscia, la violenza, la dignità”

Sul palco si saranno C’Mon Tigre (voci, chitarra, sintetizzatori, elettronica, talk box), Pasquale Mirra (vibrafono, log drum), Beppe Scardino (sax baritono, flauto traverso, elettronica, cori), Mirko Cisilino (tromba, corno francese, sintetizzatori, cori) e Marco Frattini (batteria acustica ed elettronica).

Lo scenario del concerto sarà la suggestiva e maestosa parete rocciosa di Cava Bonetti, già sede di una delle più importanti attività estrattive che hanno inciso il territorio euganeo fino alla fine degli anni ‘70, oggi rivela la forza di una natura che riesce sempre a riprendersi i suoi spazi

Il ritrovo, a Montegrotto Terme (Via Enrico Fermi), è previsto dalle 19 alle 20. Da qui le persone saranno suddivise in piccoli gruppi e inizierà l’escursione, sotto le indicazioni delle guide naturalistiche del Parco regionale dei Colli Euganei, fino a raggiungere Cava Bonetti. Da qui sarà possibile degustare prodotti del territorio. Le escursioni sono accessibili a tutti, ma è consigliato un abbigliamento adeguato al trekking, telo e una torcia.

È previsto un contributo euro 15 (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16: euro 12 (+DP); gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito https://www.sentierisonori.it/ o il giorno del concerto.

Sentieri Sonori è la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. Il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per sei concerti che coinvolgono artisti italiani e internazionali. In ogni tappa musicisti e pubblico risalgono a piedi alcuni sentieri fino a prati, radure e anfiteatri naturali dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante.

La rassegna, giunta quest’anno alla sesta edizione, oltre ad essere sempre più attenta all’accessibilità dei luoghi scelti per gli spettacoli, sarà per la prima volta “climate positive”. Grazie alla nuova collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno infatti calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Per tutti gli spettacoli è consigliabile acquistare il biglietto con anticipo tramite il sito https://www.sentierisonori.it/ o il giorno del concerto.

L’evento, ideato da Associazione Play APS, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il contributo di Parco Regionale dei Colli Euganei, Città di Abano Terme, Comune di Galzignano Terme, Città di Montegrotto Terme, Comune di Teolo e Comune di Vò. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Padova e dei comuni di Baone, Cinto Euganeo e Lozzo Atestino.

Sentieri Sonori 2022 è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto del main sponsor Banca Adria Colli Euganei e di NaturaSì, che regalerà frutta ai partecipanti, Lago, Komatsu e Consorzio Tutela Vini Colli Euganei. Media partner Collieuganei.it e Radio Café.

Tra i partner tecnici, oltre a Idee Verdi, OGD Terme e Colli Euganei, Cooperativa Nuove Idee, Scuola di Musica Pentagramma, Strada del Vino Colli Euganei e Terra di Mezzo, si aggiungono quest’anno il visual designer Enrico Baracco ed Etifor con il progetto https://wownature.eu/.

