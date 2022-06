Sentieri sonori 2022: escursione e concerto al tramonto a Lozzo Atestino con Marco Castello

euro 15 (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16: euro 12 (+DP); gratuito under 10.

Prezzo euro 15 (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16: euro 12 (+DP); gratuito under 10.

Un’altra straordinaria terrazza sul tramonto per il prossimo appuntamento di Sentieri Sonori, la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. Il polistrumentista eclettico, Marco Castello racconterà, sabato 2 luglio alle ore 20.30, la contemporaneità muovendosi con disinvoltura tra i linguaggi di jazz, pop, funk e blues.

Il suo disco d’esordio Contenta tu è uscito per 42 Records e lo ha portato immediatamente ad essere uno degli artisti più cercati e apprezzati dell’intero panorama italiano, mischiando l’italiano e il siciliano, alternando live full band incendiari a concerti acustici che sono come piccoli grandi riti collettivi. Un racconto degli anni trascorsi da Marco Castello nella sua città, Siracusa, dopo aver studiato a Milano, girato il mondo a fianco di Erlend Øye dei Kings of Convenience nel progetto La Comitiva, e avervi fatto ritorno.

La sua musica affonda le radici nella canzone d’autore italiana - Pino Daniele, Lucio Dalla e Lucio Battisti - ma influenzata anche dal sound di musicisti del calibro di Mac De Marco e Mild High Club, Vulfpeck e Tom Misch. Canzoni che tratteggiano specchi di vita quotidiana talmente veri da farci innamorare, dove testi evocativi capaci di suscitare immagini eteree e aggraziate si affiancano a testi secchi e istintivi, così diretti da risultare crudi. Melodie sbarazzine e orecchiabili dal groove trascinante che fa battere il piedino e canzoni intime e delicate capaci di trasportarti altrove.

La musica di Marco Castello è legata a doppio filo alla sua terra, alle tradizioni di un’isola unica, a quella lingua a tratti quasi misteriosa e inafferrabile che spesso mischia all’italiano nelle sue canzoni. Come accade in Luminarie, un brano a sorpresa, uscito per 42 Records il 20 dicembre, nel giorno “dell’ottava” di Santa Lucia, per chiudere idealmente la festa della patrona della sua amata città, Siracusa. Nel brano ci sono gli anni passati a studiare jazz, una componente importante della formazione musicale di Marco, ma anche riferimenti e influenze diverse, c’è la magia di un momento di festa, ci sono le luminarie. Un vero e proprio ritorno alle origini in cui Marco è capace di cercare (e trovare) la poesia nel grottesco, mettendo insieme alcune delle contraddizioni della società contemporanea, a partire da quelle della propria città

Il sole che scende all’orizzonte della pianura padana, sul monte Lozzo avamposto occidentale degli Euganei e, nello spazio di una breve escursione, in una manciata di km, mostra i tratti più caratteristici di queste colline uniche. È previsto un contributo euro 15 (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16: euro 12 (+DP); gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito https://www.sentierisonori.it/ o il giorno del concerto. Il ritrovo è dalle 18 alle 19 in Piazza delle Fratte, 35034 Lozzo Atestino, (PD).

Sentieri Sonori è la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. Il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per sei concerti che coinvolgono artisti italiani e internazionali. In ogni tappa musicisti e pubblico risalgono a piedi alcuni sentieri fino a prati, radure e anfiteatri naturali dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante.

La rassegna, giunta quest’anno alla sesta edizione, oltre ad essere sempre più attenta all’accessibilità dei luoghi scelti per gli spettacoli, sarà per la prima volta “climate positive”. Grazie alla nuova collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno infatti calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Per tutti gli spettacoli è consigliabile acquistare il biglietto con anticipo tramite il sito https://www.sentierisonori.it/ o il giorno del concerto.

L’evento, ideato da Associazione Play APS, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il contributo di Parco Regionale dei Colli Euganei, Città di Abano Terme, Comune di Galzignano Terme, Città di Montegrotto Terme, Comune di Teolo e Comune di Vò. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Padova e dei comuni di Baone, Cinto Euganeo e Lozzo Atestino.

Sentieri Sonori 2022 è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto del main sponsor Banca Adria Colli Euganei e di NaturaSì, che regalerà frutta ai partecipanti, Lago, Komatsu e Consorzio Tutela Vini Colli Euganei. Media partner Collieuganei.it e Radio Café.

Tra i partner tecnici, oltre a Idee Verdi, OGD Terme e Colli Euganei, Cooperativa Nuove Idee, Scuola di Musica Pentagramma, Strada del Vino Colli Euganei e Terra di Mezzo, si aggiungono quest’anno il visual designer Enrico Baracco ed Etifor con il progetto https://wownature.eu/

Escursione + concerto

Info per raggiungere il luogo del concerto:

Ritrovo: Piazza delle Fratte, 35034 Lozzo Atestino, (PD)

Link: https://goo.gl/maps/zsYxRqBF7zySHXBs9

Orario ritrovo: dalle 18 alle 19

(Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l'escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live)

Difficoltà escursione (A+R): E (Escursionistico): lunghezza 5 km, dislivello 200 m

Tempo di percorrenza: Andata 60’ - Ritorno (notturna) 30’

Food & drink: Food truck con prodotti del territorio

Prevendita

Link: https://bit.ly/3MLgngf

Intero: euro 15 + DP

Ridotto under 16: euro 12 + DP

Omaggio: under 10

Posti limitati.

Cosa portare

\ Abbigliamento adeguato per il trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole)

\ Pila per le escursioni al buio

\ Telo per sedersi a terra

\ Acqua

\ il proprio amico domestico (pet friendly)

\ meno auto possibili

FAQ

Perché c’è un’ampia fascia oraria per il ritrovo?

Serve per permetterci di gestire l’affluenza di pubblico nel modo più sicuro possibile. Una volta arrivati, verrete suddivisi in piccoli gruppi e partirete per l’escursione sotto le indicazioni delle guide naturalistiche. Chi arriverà raggiungerà il luogo del concerto per primo e avrà a disposizione un po’ di tempo per rilassarsi, ristorarsi o esplorare i dintorni.

È previsto un punto ristoro nel luogo del concerto?

Si, consigliamo a chi vuole mangiare o bere durante l’evento di iscriversi nella prima fascia oraria disponibile.Nel luogo del concerto sarà presente un catering o un foodtruck con prodotti locali.

Cosa succede se piove?

In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato e posticipato in un’altra data. Per le comunicazioni ufficiali seguite i nostri social FB e IG.

È possibile venire al concerto senza effettuare l’escursione?

Se non ti è possibile effettuare l’escursione, scrivici a info@sentierisonori.it

È necessario l’abbigliamento tecnico?

Le escursioni sono accessibili a tutti, però possono presentare qualche difficoltà, consigliamo dunque le scarpe e l’abbigliamento adatto.

Per informazioni

info@sentierisonori.it

Facebook

Instagram

Bio

Marco Castello è un siciliano classe 1993. Canta, suona la batteria come un musicista funk, passa dalla chitarra al pianoforte come fossero lo stesso strumento, è laureato in tromba jazz. Suona anche con La Comitiva – il progetto parallelo di Erlend Oye dei Kings Of Convenience – e dal vivo con Mace, ma soprattutto sa scrivere canzoni bellissime, un pop pieno di groove e di parole, legato alla contemporaneità ma anche senza tempo. Il suo disco d’esordio “Contenta tu” è uscito per 42 Records e lo ha portato immediatamente ad essere uno degli artisti più cercati e apprezzati dell’intero panorama italiano, mischiando l’italiano e il siciliano, alternando live full band incendiari a concerti acustici che sono come piccoli grandi riti collettivi.

Info web

https://www.facebook.com/events/394201652636500

https://www.sentierisonori.it/eventi/02-07-2022-marco-castello/

Foto articolo da comunicato strampa e da https://www.facebook.com/events/394201652636500