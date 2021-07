Sentieri sonori 2021: escursione e concerto al tramonto dal Monte delle Forche con More Morricone + C. Renzetti

Nuovo appuntamento, sabato 31 luglio con la rassegna Sentieri Sonori. Il concerto al tramonto sarà sul monte delle Forche con More Morricone (G. Ceccarelli, F. Spinetti) + C. Renzetti

More Morricone (G. Ceccarelli, F. Spinetti) + C. Renzetti

Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti s’incontrano nel 1989 ai Seminari Senesi di Jazz e da allora stringono una profonda amicizia e collaborazione artistica.

I due artisti condividono una profonda empatia musicale, dove nell'equilibrio tra scrittura ed improvvisazione emergono un profondo lirismo ed una grande capacità di ascolto reciproco. “More Morricone” nasce per rendere omaggio all’arte del grande compositore Ennio Morricone – recentemente scomparso – focalizzando sulla sua opera musicale dedicata al cinema.

Giovanni e Ferruccio hanno per l’occasione selezionato musiche molto conosciute al grande pubblico: "Nuovo Cinema Paradiso", "C’era Una Volta In America" e per la serie televisiva "La Piovra" – e brani tratti da opere cinematografiche meno note – tra le altre "La Tarantola Dal Ventre Nero", "Metello" e "Gli Avvoltoi Hanno Fame".

L’attento lavoro di arrangiamento operato sulla musica di Morricone mira a presentare le sue composizioni nella loro forma più essenziale, attraverso esecuzioni in solo, duo – anche avvalendosi di sovraincisioni – e con il prezioso contributo della cantante Cristina Renzetti.

---

RITROVO: Via Guglielmo Marconi, 35037 Teolo PD https://goo.gl/maps/5zf4tezUJwzxkFXV7

ORARIO RITROVO PER IL TREKKING: dalle 17:30 alle 19

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l'escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live.

TEMPO DI PERCORRENZA: Andata 60’ - Ritorno (notturna) 60’

DIFFICOLTÀ ESCURSIONE: E (Escursionistico): lunghezza 6 km, dislivello 180 m

ORARIO E LOCATION CONCERTO: 20 - Monte delle Forche (Teolo)

RITORNO PREVISTO: 23

FOOD & DRINK: Food truck con prodotti del territorio

PREVENDITA (concerto + escursione):

Posti limitati. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17.20 del giorno dell’evento.

Intero: 15 euro + DP

Ridotto under 16: 12 euro + DP

Gratuito under 10

www.sentierisonori.it

Cosa portare

- Abbigliamento adeguato per il trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole)

- Pila per le escursioni al buio

- Telo per sedersi a terra

- Acqua

- Il proprio amico domestico (pet friendly)

- Mascherina e gel disinfettante

- Meno auto possibili

Faq

- Perché c’è un’ampia fascia oraria per il ritrovo?

Serve per permetterci di gestire l’affluenza di pubblico nel modo più sicuro possibile. Una volta arrivati, verrete suddivisi in piccoli gruppi e partirete per l’escursione sotto le indicazioni delle guide naturalistiche. Chi arriverà raggiungerà il luogo del concerto per primo e avrà a disposizione un po’ di tempo per rilassarsi, ristorarsi o esplorare i dintorni.

- È previsto un punto ristoro nel luogo del concerto?

Si, consigliamo a chi vuole mangiare o bere durante l’evento di iscriversi nella prima fascia oraria disponibile.

Nel luogo del concerto sarà presente un catering o un foodtruck con prodotti locali.

- Cosa succede se piove?

In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato e posticipato in un’altra data. Per le comunicazioni ufficiali seguite i nostri social FB e IG.

- È possibile venire al concerto senza effettuare l’escursione?

Se non ti è possibile effettuare l’escursione, scrivici a info@sentierisonori.it

- È necessario l’abbigliamento tecnico?

Le escursioni sono accessibili a tutti, però possono presentare qualche difficoltà, consigliamo dunque le scarpe e l’abbigliamento adatto.

Protocollo di sicurezza:

Si avvisa che a seguito delle normative anti contagio COVID 19, si OBBLIGA il pubblico a tenere indossata la mascherina in tutte le aree e in modo continuativo. Non è necessaria durante l’escursione perchè la stessa è considerata attività sportiva e perchè viene mantenuta una distanza adeguata.

Per lo spettacolo la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto dichiarazione e piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni tutti i posti sono previsti a sedere.

Info web

Foto articolo dal sito dell’evento https://www.sentierisonori.it/eventi/31-07-2021-more-morricone

A cura di

Associazione PLAY

Con il contributo di

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Evento Culturali

Con il patrocinio e contributo

Parco Regionale dei Colli Euganei

Citta' di Abano Terme

Citta' di Montegrotto Terme

Comune di Baone

Comune di Cinto Euganeo

Comune di Lozzo Atestino

Comune di Teolo

Comune di Torreglia

Comune di Vo'

Con il patrocinio

Provincia di Padova

Comune di Galzignano Terme

Sponsor

Bancadria Colli Euganei

Partner

OGD Terme E Colli Euganei

NaturaSi'

Coop. Soc. Terra di Mezzo

Idee Verdi

Scuola di Musica Pentagramma

Strada del Vino Colli Euganei

Media partner

Collieuganei.It

Radiocafe’

