Sentieri sonori 2021: escursione e concerto al tramonto con Singin' Woods + M. Ottolini

Concerto al tramonto sul Monte Lozzo

Voci, come la voce che ha il vento… Strumenti di legno come il tronco degli alberi…

La Musica ha la forma e la sostanza della Natura.

Da questa idea nasce un percorso fatto di generi musicali distanti tra loro e provenienti da tutto il mondo.

Al viaggio sonoro si unirà Mauro Ottolini, uno dei più importanti musicisti italiani. Compositore, arrangiatore, polistrumentista e specialista degli ottoni, vanta collaborazioni e produzioni di interesse mondiale e ha calcato i palcoscenici dei più famosi teatri e festival.

Linguaggi diversi si uniranno per un’esperienza sonora… piena di libertà.

RITROVO: Piazza delle Fratte, 35034 Lozzo Atestino, PD

https://goo.gl/maps/zsYxRqBF7zySHXBs9

ORARIO RITROVO PER IL TREKKING: dalle 17.30 alle 19

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l'escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live.

TEMPO DI PERCORRENZA: Andata 60’ - Ritorno (notturna) 30’

DIFFICOLTÀ ESCURSIONE (A+R): E (Escursionistico): lunghezza 4 km, dislivello 150 m

ORARIO E LOCATION CONCERTO: 20.30 - Monte Lozzo (Lozzo Atestino)

RITORNO PREVISTO: 22.30

FOOD & DRINK: Food truck con prodotti del territorio

---

PREVENDITA (concerto + escursione):

Posti limitati. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17:40 del giorno dell’evento

Intero: euro 12 + DP

Ridotto under 16: euro 10 + DP

Gratuito under 10

www.sentierisonori.it

Cosa portare

- Abbigliamento adeguato per il trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole)

- Pila per le escursioni al buio

- Telo per sedersi a terra

- Acqua

- Il proprio amico domestico (pet friendly)

- Mascherina e gel disinfettante

- Meno auto possibili

Faq

- Perché c’è un’ampia fascia oraria per il ritrovo?

Serve per permetterci di gestire l’affluenza di pubblico nel modo più sicuro possibile. Una volta arrivati, verrete suddivisi in piccoli gruppi e partirete per l’escursione sotto le indicazioni delle guide naturalistiche. Chi arriverà raggiungerà il luogo del concerto per primo e avrà a disposizione un po’ di tempo per rilassarsi, ristorarsi o esplorare i dintorni.

- È previsto un punto ristoro nel luogo del concerto?

Si, consigliamo a chi vuole mangiare o bere durante l’evento di iscriversi nella prima fascia oraria disponibile.

Nel luogo del concerto sarà presente un catering o un foodtruck con prodotti locali.

- Cosa succede se piove?

In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato e posticipato in un’altra data. Per le comunicazioni ufficiali seguite i nostri social FB e IG.

- È possibile venire al concerto senza effettuare l’escursione?

Se non ti è possibile effettuare l’escursione, scrivici a info@sentierisonori.it

- È necessario l’abbigliamento tecnico?

Le escursioni sono accessibili a tutti, però possono presentare qualche difficoltà, consigliamo dunque le scarpe e l’abbigliamento adatto.

Protocollo di sicurezza:

Si avvisa che a seguito delle normative anti contagio COVID 19, si OBBLIGA il pubblico a tenere indossata la mascherina in tutte le aree e in modo continuativo. Non è necessaria durante l’escursione perchè la stessa è considerata attività sportiva e perchè viene mantenuta una distanza adeguata.

Per lo spettacolo la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto dichiarazione e piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni tutti i posti sono previsti a sedere.

