Sentieri Sonori, ultimo appuntamento tra escursione e musica con Carmen Souza

Nell'estate 2022 il Parco Regionale dei Colli Euganei è diventato il palcoscenico naturale di sei concerti di musicisti di fama nazionale e internazionale (Stu Larsen, Damian Mc Fly, C’Mon Tigre, LNDFK, Marco Castello, Ilaria Mandruzzato) che si sono esibiti in altrettante suggestive cornici del comprensorio euganeo.

Per l’ultimo appuntamento di Sentieri Sonori, il jazz sarà di scena a Villa Bembiana di Abano Terme. Proprio qui in questo storico parco, sabato 16 luglio, avrà luogo il concerto di Carmen Souza, la cui musica è definita, da David Sylvian, “senza eguali e di rara limpidezza”.

Una delle voci più interessanti della nuova generazione della cosiddetta world music, la sua musica fonde in sé tanti generi musicali: dalla Morna al Batuke, al Jazz, al Soul.

Carmen Souza è l'unica donna del suo Paese a comporre, co-produrre ed esibirsi in voce, pianoforte e chitarra con un repertorio totalmente originale.

Nata a Lisbona da una famiglia capoverdiana di estrazione cristiana, la sua musica fonde in sé tanti generi musicali: dalla Morna, al Batuke, al Jazz, al Soul e oltre. Carmen parte dalla forza delle proprie radici per scoprire frontiere sempre nuove. Il suo modo di cantare è una versione del tutto personale della verve di Billie Holiday, Nina Simone e Casara Evoria: tra melodie inusuali, umori esotici, africanismi e scat jazz, vibrati controllati e frasi dall’andamento imprevedibile. Il suo stile è unico quanto convincente e le sue radici capoverdiane evidenti quanto il suo desiderio di creare una nuova lingua sotto il etichetta di “World Jazz”.

Carmen Souza canta nel suo dialetto creolo nativo con un’intimità, una sensualità e una vivacità, caratterizzate da un’enorme leggerezza di tocco. La sua musica ha una semplicità ingannevole, una chiarezza rara, derivata da un mix unico di influenze dal suo background di Capo Verde al jazz e all’anima moderna creando questo ibrido meravigliosamente vibrante, in gran parte acustico, accessibile.

Theo Pascal, il suo produttore e mentore, oltre che uno dei migliori bassisti del Portogallo, scopre il suo talento e introduce Carmen al jazz e ad altre sonorità contemporanee che hanno influenzato notevolmente il suo sviluppo musicale. Sul palcoscenico naturale di Sentieri Sonori si esibisce in duo proprio con Theo Pascal per un tuffo in sonorità esotiche in un perfetto connubio tra cultura, arte e divertimento.

Il sole che scende all’orizzonte della pianura padana, sul monte Lozzo avamposto occidentale degli Euganei e, nello spazio di una breve escursione, in una manciata di km, mostra i tratti più caratteristici di queste colline uniche.

Alle porte delle terme euganee, due colline isolate vigilano sui vigneti della campagna e introducono la pianura al comprensorio collinare. Un’escursione di circa un’ora tra il monte Ortone e il monte Rosso, sono le quinte naturali del concerto conclusivo del festival Sentieri Sonori 2022. È previsto un contributo euro 15 (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16: euro 12 (+DP); gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito www.sentierisonori.it o il giorno del concerto. Il ritrovo è dalle 19 alle 20 a Teolo (Via IV Novembre)

Sentieri Sonori è la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. Il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per sei concerti che coinvolgono artisti italiani e internazionali. In ogni tappa musicisti e pubblico risalgono a piedi alcuni sentieri fino a prati, radure e anfiteatri naturali dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante.

La rassegna, giunta quest’anno alla sesta edizione, oltre ad essere sempre più attenta all’accessibilità dei luoghi scelti per gli spettacoli, sarà per la prima volta “climate positive”. Grazie alla nuova collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno infatti calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Per tutti gli spettacoli è consigliabile acquistare il biglietto con anticipo tramite il sito https://www.sentierisonori.it/eventi/16-07-2022-carmen-souza-theo-pascal-duo/ o il giorno del concerto.

L’evento, ideato da Associazione Play APS, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il contributo di Parco Regionale dei Colli Euganei, Città di Abano Terme, Comune di Galzignano Terme, Città di Montegrotto Terme, Comune di Teolo e Comune di Vò. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Padova e dei comuni di Baone, Cinto Euganeo e Lozzo Atestino.

Sentieri Sonori 2022 è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto del main sponsor Banca Adria Colli Euganei e di NaturaSì, che regalerà frutta ai partecipanti, Lago, Komatsu e Consorzio Tutela Vini Colli Euganei. Media partner Collieuganei.it e Radio Café.

Tra i partner tecnici, oltre a Idee Verdi, OGD Terme e Colli Euganei, Cooperativa Nuove Idee, Scuola di Musica Pentagramma, Strada del Vino Colli Euganei e Terra di Mezzo, si aggiungono quest’anno il visual designer Enrico Baracco ed Etifor con il progetto https://www.wownature.eu/.

Dettagli

RITROVO: Via IV Novembre, 40, 35037 Teolo (PD) LINK: https://g.page/ilbrolo?share ORARIO RITROVO PER IL TREKKING: dalle 19 alle 20

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l'escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live. TEMPO DI PERCORRENZA: Anello 60’ DIFFICOLTÀ ESCURSIONE: E (Escursionistico): lunghezza 4 km, dislivello 50 m FOOD & DRINK: Food truck con prodotti del territorio

Cosa portare

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO per il trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole)

PILA per le escursioni al buio

TELO per sedersi a terra

ACQUA

il proprio AMICO DOMESTICO (pet friendly)

meno AUTO possibili Biglietti

ESCURSIONE E CONCERTO Intero: euro 15 + DP

Ridotto under 16: euro 12 + DP

Gratuito under 10

FAQ Perchè c’è un’ampia fascia oraria per il ritrovo?

Serve per permetterci di gestire l’affluenza di pubblico nel modo più sicuro possibile. Una volta arrivati, verrete suddivisi in piccoli gruppi e partirete per l’escursione sotto le indicazioni delle guide naturalistiche. Chi arriverà raggiungerà il luogo del concerto per primo e avrà a disposizione un po’ di tempo per rilassarsi, ristorarsi o esplorare i dintorni. E’ previsto un punto ristoro nel luogo del concerto?

Si, consigliamo a chi vuole mangiare o bere durante l’evento di iscriversi nella prima fascia oraria disponibile.Nel luogo del concerto sarà presente un catering o un foodtruck con prodotti locali. Cosa succede se piove?

In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato e posticipato in un’altra data. Per le comunicazioni ufficiali seguite i nostri social FB e IG. E’ possibile venire al concerto senza effettuare l’escursione?

Se non ti è possibile effettuare l’escursione, scrivici a info@sentierisonori.it E’ necessario l’abbigliamento tecnico?

Le escursioni sono accessibili a tutti, però possono presentare qualche difficoltà, consigliamo dunque le scarpe e l’abbigliamento adatto. Per informazioni info@sentierisonori.it Facebook Instagram

Info web

https://www.sentierisonori.it/eventi/16-07-2022-carmen-souza-theo-pascal-duo/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.sentierisonori.it/eventi/16-07-2022-carmen-souza-theo-pascal-duo/