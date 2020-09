Sentieri sonori 2020: escursione e concerto sotto le stelle a Casa Marina con gli Orange Car Crash

Concludiamo la rassegna con un’escursione di ampio respiro lungo le pendici del Monte Rua per portarci in quota nella suggestiva cornice di Casa Marina dove, immersi nel giardino botanico dei Colli Euganei ascolteremo gli Orange Car Crash. Un concerto onirico che va oltre il concetto di genere e che può rappresentare una lite furibonda tra Moondog, Captain Beefheart & His Magic Band e Nirvana. Mentre Can e Morphine, ubriachi e seduti nel tavolo affianco, ridono e fanno da pacieri.

Dettagli

Ritrovo: sabato 26 settembre a partire dalle 18.15 a Galzignano Terme - Parcheggio scuole medie in via Pavaglione (si accede da via Saggini) - Riceverai via mail le indicazioni con l’orario di partenza

Percorso: Salita da Galzignano Terme sul versante orientale del monte Rua

Meta: Casa Marina

Concerto: Orange Car Crash

Difficoltà: E - medio (lunghezza 7,5 km, dislivello 350 m) - tempo di percorrenza 1h30’ per raggiungere la meta, 1h circa dopo il concerto per il rientro

*Per prenotare la cena con degustazione vini e/o il pernottamento presso Casa Marina con l’escursione mattutina all’ex Monastero degli Olivetani contatta Coop. Soc. Terra di Mezzo 049 9131781 oppure 340 998 3085 (Davide). Cena al costo di 15euro/persona.

Escursione e concerto:

Biglietto intero: euro 12

Biglietto ridotto under 16: euro 8

Gratuito under 10

Prenotazione obbligatoria:

https://www.coopterradimezzo.com/attivita/sentieri-sonori/prenotazione/

Info

info@sentierisonori.it

049 9131781

In caso di forte maltempo l’evento verrà rimandato.

Cosa portare:

Abbigliamento adeguato per il trekking (scarponi, berretto e occhiali da sole)

Pila per le escursioni al buio

Pile/Telo per sedersi a terra

Acqua

il proprio amico domestico (pet friendly)

Mascherina

*consigliamo il carsharing

Dettagli ulteriori

Direzione artistica e organizzativa:

Associazione PLAY e Coop. Soc. Terra di Mezzo

con il patrocinio e contributo di:

Parco Regionale dei Colli Euganei

con il patrocinio di:

Comune di Baone

con il contributo di:

Banca dei Colli Euganei

Protocollo di sicurezza

Si avvisa che a seguito dell’ultimo DPCM del 16/08/2020 si invita il pubblico ad tenere indossata la mascherina durante lo spettacolo. Non è necessaria durante l’escursione perchè è considerata attività sportiva e viene mantenuta una distanza adeguata.

Per il concerto la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto la piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni.

Info web

https://www.facebook.com/events/301050170973210

https://www.coopterradimezzo.com/attivita/sentieri-sonori/prenotazione/