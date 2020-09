Sentieri sonori 2020: escursione e concerto di luna nuova a cava Bonetti con gli Honolulu 4et

Un viaggio naturalistico e musicale alla scoperta dell’origine dei Colli Euganei attraverso la suggestiva Cava Bonetti, che rivela cosa si nasconde sotto i boschi, nel cuore di queste colline. Con la luna nuova e sotto le stelle, ci immergeremo nella musica tradizionale irlandese, barbershop americano, spiritual e swing.

Dettagli

Ritrovo: sabato 19 settembre a partire dalle 18 a Montegrotto - Parcheggio del rustico di Villa Draghi, via E. Fermi - Riceverai via mail le indicazioni con l’orario di partenza

Percorso: Sentiero del Monte Alto

Meta: Cava Bonetti

Concerto: Honolulu 4et

Difficoltà: E - medio (lunghezza 4,5 km, dislivello 200 m) - tempo di percorrenza 1h30’ per raggiungere la meta, 20’ circa dopo il concerto per il rientro

Escursione e concerto:

gratuito per i primi 100 prenotati

(grazie al contributo del Comune di Montegrotto Terme)

Dopo i primi 100:

Biglietto intero: euro 12

Biglietto ridotto under 16: euro 8

Gratuito under 10

Prenotazione obbligatoria:

https://www.coopterradimezzo.com/attivita/sentieri-sonori/prenotazione/

Info

info@sentierisonori.it

049 9131781

In caso di forte maltempo l’evento verrà rimandato.

Cosa portare:

Abbigliamento adeguato per il trekking (scarponi, berretto e occhiali da sole)

Pila per le escursioni al buio

Pile/Telo per sedersi a terra

Acqua

il proprio amico domestico (pet friendly)

Mascherina

*consigliamo il carsharing

Dettagli ulteriori

Direzione artistica e organizzativa:

Associazione PLAY e Coop. Soc. Terra di Mezzo

con il patrocinio e contributo di:

Parco Regionale dei Colli Euganei

con il patrocinio di:

Comune di Baone

con il contributo di:

Banca dei Colli Euganei

Protocollo di sicurezza

Si avvisa che a seguito dell’ultimo DPCM del 16/08/2020 si invita il pubblico ad tenere indossata la mascherina durante lo spettacolo. Non è necessaria durante l’escursione perchè è considerata attività sportiva e viene mantenuta una distanza adeguata.

Per il concerto la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto la piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni.

Info web

https://www.facebook.com/events/346689672997976

https://www.coopterradimezzo.com/attivita/sentieri-sonori/prenotazione/