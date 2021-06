Sentieri sonori 2020: escursione e concerto a Cava Bonetti con i Mellow Mood

Prevendita (concerto + escursione), posti limitati. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 18 del giorno dell’evento. Intero: euro 15 + dp; ridotto under 16: euro 12 + dp; gratuito under 10

Nuovo appuntamento con al fortunata rassegna Sentieri Sonori: si parte sabato 19 giugno dalle 18 alle 20 da via Enrico Fermi, 35036 Montegrotto Terme. Il concerto sotto le stelle saraà a Cava Bonetti con i Mellow Mood.

I Mellow Mood

I Mellow Mood nascono a Pordenone nel 2005. Capitanata dai gemelli Jacopo e Lorenzo Garzia, la reggae band inizia presto una partnership con il produttore Paolo Baldini, che diventerà in seguito il loro dubmaster ed architetto sonoro. Il debutto ufficiale avviene nel 2009 quando i Mellow Mood pubblicano Move!, un album dalle sonorità roots che riscuote un inaspettato successo internazionale.

A dicembre 2020, dopo quasi un anno senza concerti live, la band pubblica una sorpresa per i loro fan: nella suggestiva cornice dell’Antico Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento (PN), città dove la band ha mosso i primi passi, i Mellow Mood registrano e filmano alcuni brani arrangiati in un’inedita formula acustica. Da qui l’idea della nuova tournée “Mellow Mood - Acoustic set” .

Dettagli

Ritrovo: Via Enrico Fermi, 35036 Montegrotto Terme PD https://goo.gl/maps/pfUgEMkeUski3t4H7

Orario ritrovo per il trekking: dalle 18 alle 20

Tempo di percorrenza: Andata 60’ - Ritorno (notturna) 30’

Difficoltà escursione (A+R): E (Escursionistico): lunghezza 5 km, dislivello 180 m

Orario e location concerto: 21.30 - Ex-Cava Bonetti (Montegrotto T.)

ritorno previsto: 23.15

Food & drink: Food truck con prodotti del territorio.

Costo

Prevendita (concerto + escursione):

Posti limitati. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 18 del giorno dell’evento

Intero: euro 15 + DP

Ridotto under 16: euro 12 + DP

Gratuito under 10

www.sentierisonori.it

Cosa portare

- Abbigliamento adeguato per il trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole)

- Pila per le escursioni al buio

- Telo per sedersi a terra

- Acqua

- Il proprio amico domestico (pet friendly)

- Mascherina e gel disinfettante

- Meno auto possibili

Faq

- Perchè c’è un’ampia fascia oraria per il ritrovo? Serve per permetterci di gestire l’affluenza di pubblico nel modo più sicuro possibile. Una volta arrivati, verrete suddivisi in piccoli gruppi e partirete per l’escursione sotto le indicazioni delle guide naturalistiche. Chi arriverà raggiungerà il luogo del concerto per primo e avrà a disposizione un po’ di tempo per rilassarsi, ristorarsi o esplorare i dintorni.

- E’ previsto un punto ristoro nel luogo del concerto?

Si, consigliamo a chi vuole mangiare o bere durante l’evento di iscriversi nella prima fascia oraria disponibile.

Nel luogo del concerto sarà presente un catering o un foodtruck con prodotti locali.

- Cosa succede se piove?

In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato e posticipato in un’altra data. Per le comunicazioni ufficiali seguite i nostri social FB e IG.

- E’ possibile venire al concerto senza effettuare l’escursione?

Se non ti è possibile effettuare l’escursione, scrivici a info@sentierisonori.it

- E’ necessario l’abbigliamento tecnico?

Le escursioni sono accessibili a tutti, però possono presentare qualche difficoltà, consigliamo dunque le scarpe e l’abbigliamento adatto.

Info

FB - IG - www.sentierisonori.it https://www.instagram.com/sentierisonori/

info@sentierisonori.it

https://www.sentierisonori.it/eventi/19-06-2021-mellow-mood-acoustic-set/

Protocollo di sicurezza:

Si avvisa che a seguito delle normative anti contagio COVID 19, si OBBLIGA il pubblico a tenere indossata la mascherina in tutte le aree e in modo continuativo. Non è necessaria durante l’escursione perchè la stessa è considerata attività sportiva e perchè viene mantenuta una distanza adeguata.

Per lo spettacolo la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto dichiarazione e piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni tutti i posti sono previsti a sedere.

Info web

https://www.sentierisonori.it/eventi/19-06-2021-mellow-mood-acoustic-set/

https://www.facebook.com/events/4117161678341565

Foto articolo da evento Facebook.

A cura di

Associazione PLAY

Con il contributo di

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Evento Culturali

Con il patrocinio e contributo

Parco Regionale dei Colli Euganei

Citta' di Abano Terme

Citta' di Montegrotto Terme

Comune di Baone

Comune di Cinto Euganeo

Comune di Lozzo Atestino

Comune di Teolo

Comune di Torreglia

Comune di Vo'

Con il patrocinio

Provincia di Padova

Comune di Galzignano Terme

Sponsor

Bancadria Colli Euganei

Partner

OGD Terme E Colli Euganei

NaturaSi'

Coop. Soc. Terra di Mezzo

Idee Verdi

Scuola di Musica Pentagramma

Strada del Vino Colli Euganei

Media partner

Collieuganei.It

Radiocafe’



