Sui sentieri della tradizione: camminata sui Colli Euganei

Questi sono giorni concitati e carichi di emozione per chi s'appresta al raccolto delle olive, frutto di mesi di lavoro e attenzione. Chi ha voglia di farsi una camminata in compagnia e scoprire come nasce l'extra vergine del nostro territorio, non si lasci sfuggire l'occasione di vivere "i nostri luoghi" legati alla tradizione olivicola.

Potremo assistere alla raccolta negli oliveti, scoprire cosa c'è dietro ad una bottiglia di extra vergine, conoscere la storia, le curiosità di questa pianta e apprezzare ancor più i prodotti che portiamo sulle nostre tavole. Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 con le auto davanti alla chiesa di Monticelli (Sp16 Monselice) per raggiungere il luogo di partenza dell'escursione, dove si potrà parcheggiare.

Informazioni e contatti

La manifestazione si svolgerà nel massimo rispetto della normativa anti-Covid vigente. Posti limitati solo su prenotazione. Per info e iscrizioni 366 4210602.

366 4210602

