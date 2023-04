Sentiero del principe: da Este a Calaone

Ripristinato e inaugurato nel 2017, questo antico sentiero è un percorso turistico che collega a piedi Este al paese di Calaone. Nel primo tratto si presenta “quasi urbano” e ricco di spunti storici, letterari e architettonici. Man mano che si sale di quota si aprono ampie visioni sull’estremo settore meridionale dei Colli Euganei e sulla campagna che attornia Este. Si tratta di una ascesa in alcuni tratti un po’ ripida, ma che risolveremo camminando tranquillamente e godendoci il paesaggio. Una volta arrivati in cima al paese, la strada procede poi tutta in discesa e ci concede una rilassante camminata nel bosco.

Tempo di percorrenza: 2 ore

Lunghezza: 6,5 km

Dislivello: 240 m (chiesa Calaone)

Parcheggio suggerito attorno alle mura

APPUNTAMENTO ALLE 9.30 DAVANTI ALLO IAT IN VIA G. NEGRI, 9. PRENOTAZIONI E PAGAMENTI ENTRO IL 28 aprile 2023. La visita verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti, avrà la durata complessiva di 3 ore e sarà rimandata in caso di maltempo: https://www.stilistidiviaggio.it.