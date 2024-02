Liturgia in memoria di Gigi e degli altri amici della strada morti in questi anni

Domenica 4 febbraio 2024 alle ore 11.30, volontari e senza fissa dimora ricorderanno, insieme, nella Chiesa dell’Immacolata, in via Belzoni 71, chi ha perso la vita in strada negli ultimi anni a Padova.

La celebrazione, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, parte dalla memoria di Gigi, un caro amico della strada, scomparso quattro anni fa, che fu ospite dell’asilo notturno, animatore del giornalino di strada e del gruppo teatrale. Insieme al suo, verranno ricordati i nomi dei poveri senza dimora che hanno perso la vita negli ultimi anni, conosciuti da chi condivideva la loro condizione e da molti che ne sono diventati amici per la scelta di fermarsi, conoscere, aiutare. A questo lungo elenco si aggiungono quelli dei giovani che hanno perso la vita in questo inverno. Al ricordo di ogni nome verrà accesa una candela.

A Padova è cresciuto negli anni un largo movimento di solidarietà, con numerose persone di ogni età, che la sera visitano le stazioni e gli altri luoghi dove vivono i senza dimora, portando cibo, bevande calde, sacchi a pelo e coperte. Ma anche fermandosi ad ascoltare i loro problemi e aiutando molti a uscire dalla strada. La strada non è una condanna, ma con il dovuto accompagnamento se ne può uscire. Lo dimostrano le tante convivenze e i rifugi notturni aperti da Sant’Egidio per i senza fissa dimora negli ultimi anni a Padova, a Roma e in tante città italiane.

Info web

https://www.facebook.com/SantEgidioVeneto

Foto articolo da post Facebook