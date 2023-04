“Senza Niente”, Massimo Farina sul palco di Rec.Itando

Dopo venti giorni di stop dovuti alle festività pasquali, la rassegna di spettacoli sul palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, riprende la sua attività. La rassegna della scuola cittadina ha uno a oggi fatto registrare cinque sold-out su otto date, che hanno reso necessaria l’organizzazione di numerose repliche. Restano ancora posti disponibili, però, per l’appuntamento previsto per questo sabato, 15 aprile, alle ore 21: sul palco lo spettacolo Senza Niente, di e con Massimo Farina.

Di pochi spettacoli si piò dire siano autenticamente spiazzanti, fino a spingersi decisamente nel campo della genialità: quello messo in scena da Massimo Farina in Senza Niente, però, ricade genuinamente nella definizione. Senza niente, oltre che un titolo, è una descrizione: nulla occorre a questa rappresentazione. Non i dialoghi, non complesse scenografie. Solo le doti attoriali di un incredibile interprete.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Ogni spettacolo comincerà alle ore 21.00 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10€ per singolo spettacolo.

Dopo Senza niente, la rassegna Rec.itando proseguirà con i seguenti appuntamenti:

29 aprile: Che cosa sono le tre P. (Gruppo Panta Rei)

(Gruppo Panta Rei) 13 maggio: Mama go perso el treno (Compagnia Strapalco)

(Compagnia Strapalco) 27 maggio: La compassione (Malamundi Teatro)

(Malamundi Teatro) 10 giugno: Hamlet.machine (Compagnia Recitando)

Ingresso

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito https://recitando.it/

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Info web

https://www.facebook.com/recitando.attene

https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

