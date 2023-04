“Che cosa sono le tre P”, il gruppo Panta Rei spiega Pasolini sul palco di Rec.Itando

La rassegna di spettacoli sul palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, arriva alla sua terza rappresentazione, e stavolta ospita uno spettacolo dedicato a una delle più grandi figure intellettuali della storia italiana, destinato a chi è nell’età giusta per scoprirne il genio. Dopo l’ennesimo sold out, due settimane fa per lo spettacolo Senza Niente di e con Massimo Farina, Rec.Itando programma per questo sabato, 29 aprile alle ore 21 lo spettacolo Che cosa sono le tre P, messo in scena dal gruppo Panta Rei.



Nato come spettacolo didattico ma aperto a tutti, Che cosa sono le tre P approfondisce il pensiero e la biografia di Pier Paolo Pasolini. Lo scopo è quello di, a partire dalla figura dell’intellettuale friulano, arrivare a comprendere il nostro difficile passato e interpretare in nostro complesso presente. Per questo lo spettacolo prevede un momento di dibattito finale. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia Panta Rei, realizzato da Iwan Paolini e Guido Sciarroni, si avvale delle meravigliose illustrazioni di Alice De Santis.



Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.



Dopo Che cosa sono le tre P, la rassegna Rec.itando proseguirà con i seguenti appuntamenti:

13 maggio: Mama go perso el treno (Compagnia Strapalco)

(Compagnia Strapalco) 27 maggio: La compassione (Malamundi Teatro)

(Malamundi Teatro) 10 giugno: Hamlet.machine (Compagnia Recitando)

Foto articolo da comunicato stampa