SER BEER FEST, la festa della birra di Casalserugo è giunta alla sua quarta edizione. Quest’anno cambia tutto, avremo la nostra cucina che dalle 19.30 preparerà del fantastico Street Food, avremo anche l’occasione di farvi assaggiare le nostre svariate birre artigianali e biologiche.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

I nostri spettacoli:

Venerdì 5 Luglio: DJ set di Luca Morris con Davide degli Angeli

Sabato 6 Luglio: DJ set anni 2000/2010 con Samuel Valeri e Simone Baldo Voice

Domenica 7 luglio: Live Band Party a 90

Le sorprese non sono ancora finite, seguiteci sulla nostra pagina Instagram @ser.beer.fest per rimanere aggiornati. Il divertimento è assicurato, vi aspettiamo tutte le sere dalle 18.30 per l’aperitivo, il modo migliore di iniziare la serata.