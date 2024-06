Serata balli di gruppo

Marlen club e Pizzeria Al punto giusto presentano: nuovo appuntamento venerdì 28 giugno 2024 con la presenza della scuola di ballo Marlen Club presso il plateatico estivo della pizzeria Al Punto Giusto situato nella bellissima cornice di Piazza Carmignoto nei pressi della freschissima fontana colorata.

Ampio spazio per ballare nella piazza. A partire dalle ore 20.00 fino alle ore 23.30 possiamo imparare a muoverci sulla musica con la maestra Valentina nei balli di gruppo linea dance. Approfittiamo delle belle serate d’estate per ballare all’aperto al chiar di luna. Con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme. Thanks to Riccardo Mortandello C.P. - Montegrotto Terme. Gradita prenotazione tavoli per la cena.

Pizzeria Al punto giusto Via Manzoni 8 Montegrotto Terme Tel. 3495562501