Sere Fai d'Estate a villa dei Vescovi: gli appuntamenti di fine agosto

Agosto ha ancora delle sorprese da regalarci Le #serefaidestate proseguono per tutto il mese, ecco gli appuntamenti:

* Giovedì 20 agosto: apertura serale, osservazione delle stelle e aperitivo in terrazza presso la nostra caffetteria Gustare Villa Dei Vescovi

* Giovedì 27 agosto: Pic nic al tramonto nel parco della villa a osservar le stelle godendosi un pic nic gourmet preparato da Soluzionieventi.it e Gustare Villa Dei Vescovi

*Domenica 30 agosto: il Festival Atipico propone due spettacoli teatrali itineranti, nel parco e sulle terrazze della villa, al pomeriggio per le famiglie alla sera per tutti!

Il pubblico entrerà a Villa dei Vescovi il 30 agosto alle ore 17.30 per essere suddiviso in 3 o 4 gruppi di persone. Proprio come in un viaggio, a ogni gruppo verrà assegnato uno “Steward Teatrale” che accompagnerà il pubblico in uno dei luoghi individuati: La Scalinata, il Giardino dei Cedri, La Facciata… sempre all’aria aperta.

Il format prevede che ogni gruppo, suddiviso in base a un colore, possa assistere a uno spettacolo teatrale della durata di 20 minuti; sarà quindi fatto ruotare in modo da poter partecipare a tutti gli spettacoli organizzati.

Il format proposto per la sera titola invece: “Ricordi in Tasca”. Inizierà alle ore 20.30 e vede l’alternarsi, sempre con la stessa modalità itinerante, spettacoli dedicati a tematiche più “adulte” e sociali, che affrontano i grandi temi di attualità, dalla violenza alla mafia. Come nel pomeriggio, il pubblico verrà suddiviso in gruppi e accompagnato in uno dei luoghi allestiti nella Villa per assistere a una rappresentazione di una ventina di minuti e poi fatto ruotare, accompagnato dagli “Steward Teatrali” e coadiuvato dalla mappa della Villa di modo che, raggiungendo i diversi luoghi, possa partecipare a tutti gli spettacoli in programma per la serata.

A partire dalle 20.30 avremo quindi “Barabao Teatro” con “Donne sotto vuoto” alla Scalinata (in scena Cristina Ranzato racconta di tre donne molto diverse tra loro, unite però da uno stesso legame); CambiScena con “Pesci rossi” nel Lato Ovest (uno spettacolo di improvvisazione teatrale ispirato dai ricordi veri del pubblico e degli attori); i “Venice Vocal Jam” in scena su La Faccciata con repertorio a cappella che spazierà dal classico al moderno e, ancora, “Barabao Teatro” con “23 maggio 1992” al Giardino dei Cedri (Ivan Di Noia ripropone un brano tratto dallo spettacolo “Omertà”, pezzo storico della compagnia teatrale, andato in scena al Senato della Repubblica. Uno stralcio teatrale che racconta un imprescindibile pezzo di storia italiana: quella del giudice Falcone e della sua lotta contro la mafia).

Info e prenotazione obbligatoria faivescovi@fondoambiente.it cell. 351 548 4030

Biglietti: adulti 15 euro; bambini 7 euro

Cumulativo pomeriggio-sera 25 euro

Info web

https://www.facebook.com/villadeivescovi

@A-TIP

www.villadeivescovi.it

faivescovi@fondoambiente.it

049/9930473 (ven/dom, 10/19)