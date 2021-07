Dal 16 al 19 luglio 2021 sui Colli Euganei vi aspetta il Serprino WeekEnd. Evento diffuso di bollicine e cicchetti in cantina, aperitivi gourmet al tramonto, tour guidati, cene al chiar di luna, ville e castelli, relax alle terme…. Emozioni en plein air sui Colli Euganei!

Viaggiare curiosi vi propone un tour in barca con un brindisi per assaggiare il Serprino, la bollicina dei Colli Euganei!

Siamo a sud di Padova, lungo il Canale Battaglia costellato dalle residenze rinascimentali dei ricchi nobili padovani e veneziani.

Partirete in barca dal pontile davanti al Castello del Catajo, come i nobili di una volta che da Venezia o da Padova prendevano le vie d’acqua per raggiungere le loro ville qui nei Colli Euganei. Da qui partiva anche la pietra vulcanica per pavimentare la Piazza San Marco, i cereali e le botti di vino verso i ricchi mercati veneziani.

L’escursione guidata si fa con un’imbarcazione tradizionale veneziana in legno. La caorlina è una barca a remi portata dai gondolieri del circolo locale.

Brindisi con il Serprino a bordo delle barche.

Ritrovo: Castello del Catajo, via Catajo 1, Battaglia Terme. Parcheggio disponibile all’esterno del Castello.

Quando: domenica 18 luglio ore 18

Durata prevista: 1,5 ore cca

per info:

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/serprino-in-barca-a-remi-con-gondolieri/

