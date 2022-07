Serprino weekend: dai Colli Euganei al mare a suon di jazz

17 euro a persona + 5 euro di cauzione per la tasca con calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna

Tornano i mitici aperitivi al Castello del Catajo per il Serprino weekend dei Colli Euganei, con jazz dal vivo, serprino euganeo, street food di pesce e non solo. Quando? Venerdì 15 luglio dalle ore 18:30 alle 23. Un'occasione per sdraiarsi sull’erba del parco ascoltando jazz dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel prezzo! Il Consorzio Vini dei Colli Euganei dedica un week end ad uno dei suoi vini più celebri, il Serprino, che sarà possibile degustare nella serata assieme ad altre golosità. Sarà presente il food truck "Bacaroad", con i suoi sfiziosi prodotti veneziani e una proposta gastronomica sia di mare che di terra e il serprino della cantina Salmaso. L’intera serata sarà accompagnata dal sound jazz dal vivo di Giuseppe Dato 4et.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 17 euro a persona + 5 euro di cauzione per la tasca con calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna. Con soli 4 euro aggiuntivi si potrà visitare anche i saloni affrescati del piano nobile e le terrazze panoramiche con visita guidata di ca. 45 min.

IL BIGLIETTO COMPRENDE:

Accesso all’area d’ingresso del castello e accesso al parco;

1 degustazione di vino Serprino,

1 piatto con: 1 crostino con baccalà mantecato e cipolla caramellata, 1 crostino con sarda in saòr, 1 crostino con crema di olive taggiasche e pomodorino confit,

musica dal vivo.

Altre consumazioni di bevande e specialità gastronomiche sono facoltative e acquistabili direttamente sul posto. È consigliato portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà nel prato. In caso di pioggia l’evento è annullato.

PARTECIPAZIONE SU PRENOTAZIONE. Per informazioni e prenotazioni: info@castellodelcatajo.it