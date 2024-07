Serprino festival 2024, gli eventi del fine settimana

Il “Serprino Festival 2024”, l’appuntamento estivo che il Consorzio di Tutela Vini dei Colli Euganei dedica a uno dei suoi bianchi più amati, si avvia verso la chiusura promettendo un fine settimana ricco di eventi.

Venerdì 12 luglio ci sono due approfondimenti culturali con degustazione da segnare in agenda. Alle 18 e alle 19 Veneto Segreto organizza due visite guidate del Giardino Monumentale di Valsanzibio a Galzignano Terme, con apertura straordinaria di alcuni suoi angoli nascosti: gli ospiti passeggeranno tra i laghetti, le fontane, il labirinto e le statue di preziosa fattura; al termine delle visite seguirà una degustazione abbinata ai prodotti tipici dell’agro alimentare patavino. (Prenotazioni sul sito www.valsanzibiogiardino.com/ it/ oppure whatsapp 3400825844)

Alle 19.30 l’appuntamento, invece, è a Montagnana, dove l’Hostaria Zanotti ospita l’aperitivo letterario “Brividi e Serprino”, con la presentazione di “Cristallo”, l’ultimo thriller ambientato in veneto della scrittrice Livia Sambrotta, già vincitrice del Premio Selezione Bancarella 2021. A seguire degustazione di Serprino abbinato a prodotti tipici locali (evento gratuito su prenotazione da https://eventi. collieuganeidoc.com/)

Il Serprino sarà il protagonista anche a Cittadella, dove alle 20.30 alla “Trattoria e Vineria Da Rocco” si terrà una cena a base di piatti di carne e di ingredienti tipici del territorio (per info e prenotazioni scrivere a 4mrocco@gmail.com).

Sabato 13 e domenica 14 luglio sui Colli Euganei le cantine aperte offrono una trentina di eventi, tra degustazioni e proposte di intrattenimento. Il programma completo e le modalità di accesso alle attività sono disponibili alla pagina https://eventi. collieuganeidoc.com/

Si brinderà anche al Centro San Gaetano di Padova, dove si appresta a chiudere la fortunatissima mostra dedicata a Monet. Viste le numerosissime richieste e il gran numero di prenotazioni, proprio sabato 13 e domenica 14 luglio, ultimi due giorni di mostra, sarà possibile visitare l’esposizione con orario prolungato fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30). A tutti i visitatori dalle 18.00 alle 22.30 verrà offerta una degustazione di Serprino.

Domenica 14 luglio è dedicata, invece, alla scoperta del Castello del Catajo a Due Carrare, dove torna il celebre aperitivo a base di pesce con musica dal vivo; Il castello, dalle 18 alle 23, aprirà le sue sale affrescate per una visita guidata al tramonto. Per fruire al massimo dell’atmosfera unica del luogo e dell’aperitivo gli organizzatori consigliano di portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà sul prato. Prenotazioni e biglietti dal sito www.castellodelcatajo.it

Chiude il Festival l'ormai tradizionale Cena di Gala a Villa Cavalli Malandrin a Bresseo di Teolo il 15 luglio alle ore 20.00.

“Serprino Festival” è un evento organizzato da Consorzio Tutela Vini Colli Euganei nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei prodotti dell’agroalimentare patavino che si estenderà fino all’autunno 2024. Il progetto, realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Padova e il supporto di Ente Parco Colli Euganei e Consorzio delle Botteghe Sotto Salone, vedrà protagonisti, nei suoi appuntamenti settembrini, il Colli Euganei Fior d’Arancio in tutte le tipologie e il Colli Euganei Rosso abbinati a pietanze tipiche della cucina padovana.

Foto articolo da comunicato stampa