Serprino weekend: aperitivo nel parco a suon di jazz

È nuovamente possibile fare aperitivo in sicurezza nei grandi spazi del Giardino delle Delizie del Castello del Catajo. Un’occasione per sdraiarsi sull'erba del parco ascoltando jazz dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel prezzo! I Colli Euganei dedicano un week-end ad uno dei suoi vini più celebri, il serprino, che sarà possibile degustare nella serata assieme ad altre golosità.

Domenica 18 luglio 2021 a partire dalle ore 17:30 nel parco del Castello del Catajo sarà presente il food truck Brambù, con i suoi sfiziosi prodotti locali di alta qualità e il pittoresco carrettino gelati di Tonetti con i suoi gelati artigianali. L’intera serata sarà accompagnata dal sound di Nova Decò, con le avvolgenti sonorità bossa nova e jazz swing.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per scaglionare gli accessi ed evitare assembramenti gli ingressi avverranno a fasce oraria di ca. 30 minuti l'una, a partire dalle ore 17.30. Ciascun partecipante è invitato a prenotare il proprio orario d'ingresso tra le fasce orarie proposte.

L’ORARIO D’INGRESSO E’ PRENOTABILE A QUESTO LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serprino-week-end-aperitivo-nel-parco-a-suon-di-jazz-161770629307.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 16 euro a persona (+ 5 euro di cauzione per la tasca con calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna). Biglietto comprensivo di:

ingresso al castello e al parco

1 bicchiere di serprino

1 piatto tripartito di prodotti artigianali con tapas di burrata affumicata, pomodori soleggiati e acciughe del Mediterraneo; formaggio Antani; Prosciutto Crudo 24 mesi della Società Agricola Bergamin con grissini croccanti

1 porzione di gelato al serprino

musica dal vivo

Altre consumazioni di bevande, specialità gastronomiche e gelato sono facoltative e acquistabili direttamente sul posto.

VISITE GUIDATE: con solo 4 euro in più a persona chi lo desidera può prenotare la propria suggestiva visita guidata serale ai saloni affrescati del piano nobile, terrazze panoramiche e giardino pensile "della Duchessa". Durata della visita ca. 45 min. È consigliato portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà sul prato. In caso di pioggia l'evento è annullato.

