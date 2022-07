Serprino weekend 2022: eventi frizzanti, tour, cicchetti e relax sui colli Euganei

Prezzo non disponibile

Il post del Consorzio vini Colli Euganei per pubbiciazzare l'evento dell'estate parla chiaro: “Ognuno ha la sua storia familiare, ognuno ha la sua passione o la sua particolare attitudine. Il passato di ciascuno è fatto di vittorie e soddisfazioni come anche di qualche vicolo cieco o bivio difficile da affrontare...

E la gioia?? Esplode quando lavoriamo tutti insieme per lo stesso obiettivo.

Ecco la forza di tante persone con caratteri diversi ma unite dalla passione per i Colli Euganei, per le loro bellezze naturali e artistiche e per il vino…. Un vino… unico nel suo genere.

Dal 14 al 18 luglio torna il Serprino Weekend, la svolta vivace che stavi aspettando!?

Aperitivi incorniciati da tramonti mozzafiato, squisiti cicchetti a km0 e tanti eventi sul territorio!

Scopri tutti gli eventi su https://eventi.collieuganeidoc.com

Grazie ai viticoltori dei Colli Euganei, al Giardino Barbarigo Valsanzibio e a Francis Turatto”.

Eventi in programma

Serprino Weekend - Castello del Catajo: Dagli Euganei al Mare a suon di Jazz

15 luglio 2022, 18.30

Castello del Catajo

Aperitivo Degustazione Musica euro 17 - 21

Serprino Weekend - Azienda Agr. Montegrande

15 luglio 2022, 18.30

16 luglio 2022, 18.30

Az. Agr. Montegrande

Cena Degustazione euro 20

Serprino Weekend - Azienda Agricola Veronese

15 luglio 2022, 19.30

Azienda Agricola Veronese

Cena euro 18

Serprino Weekend - Un brindisi sotto le stelle a Villa Molin

15 luglio 2022, 20.30

Villa Molin

Degustazione Visita Guidata euro 20

Serprino Weekend - Az. Agr. Vigna Vecchia

15 luglio 2022, 21

16 luglio 2022, 21

Az. Agricola Vigna Vecchia

Cena euro 35

Serprino Weekend - Giardino di Valsanzibio

16 luglio 2022, 18.30

Giardino di Villa Barbarigo - Via Diana, 2, 35030 Valsanzibio PD

Aperitivo Visita Guidata euro 18

Serprino Weekend - A l’Oca ghe piase el Serprin Ca' della Vigna

16 luglio 2022, 19.30

Cà della Vigna

Aperitivo Degustazione Musica euro 15

Serprino Weekend - Azienda Agricola Veronese

16 luglio 2022, 19.30

Azienda Agricola Veronese

Cena euro 18

Serprino Weekend - Ca' del Colle

16 luglio 2022, 19.30

17 luglio 2022, 18

Ca' del Colle

Cena euro 28

Serprino Weekend - La Roccola

16 luglio 2022, 20.30

17 luglio 2022, 12.30

Azienda Agricola La Roccola

Cena Musica Pranzo euro 35

Serprino Weekend - Cena Le Cortiselle

16 luglio 2022, 20.30

Le Cortiselle Wine Experience & Luxury AgriFood

Cena euro 40

Serprino Weekend - Castello di San Pelagio: Storie di torri, aerei, giardini e labirinti

17 luglio 2022, 18

Castello di San Pelagio

Aperitivo Degustazione Visita Guidata euro 10

CENA SOTTO LE STELLE IN VILLA DEI VESCOVI - speciale serprino weekend

18 luglio 2022, 20

Villa dei Vescovi

Aperitivo Cena Degustazione euro 85

Info web

https://eventi.collieuganeidoc.com/

Video di Matteo Menapace