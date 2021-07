Serprino Weekend: aperitivo in Cantina Loreggian

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1923094874506797

In occasione del Serprino Weekend promosso dal Consorzio Vini Doc Colli Euganei, sabato 17 luglio vi aspettiamo dalle 17 alle 21 per un aperitivo in cantina, tra il verde del vigneto, vini, cicchetti e relax!

10 euro = 3 vini + 3 cicchetti

Potrete scegliere 3 vini della nostra produzione, tra rossi, bianchi e bollicine! A far da padrone sarà l’immancabile SERPRINO DOC COLLI EUGANEI frizzante, vino esclusivo del nostro territorio e da sempre prodotto dalla nostra cantina.

Troverete in abbinamento cicchetti con salumi e formaggi di produzione artigianale locale.

Per info e prenotazioni: 338 5627072 – info@viniloreggian.it

Ingresso fino ad esaurimento posti.

E’ possibile portarsi una coperta per potersi stendere tra i filari del vigneto di fronte alla nostra sala degustazione.

Vi aspettiamo e… Buon Serprino Weekend!

