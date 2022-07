Serprino Weekend alla Cantina Montegrande a Rovolon

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/595267942169418/

Serprino WeekEnd 2022 ... è oraaaaaa!!!

Noi ci stiamo preparando per accogliervi al fresco delle nostre vigne, con tanto Serprino fresco, salumi e formaggi della tradizione contadina!!

Quando? Venerdì 15 e sabato 16 luglio dalle 18 alle 23 per farvi tornare a casa rilassati e felici

Come funziona? Vi proponiamo la degustazione di 1 Serprino + 3 altri vini a vostra scelta + il piatto del contadino con i salumi e i formaggi di Valle Madonnina.

Quanto costa? 20 euro

Se poi avrete ancora uno spazietto per qualche altro assaggio, potrete acquistare i coupons singoli.

Dove? Enoteca Montegrande via Madonnina 29 Rovolon... sotto alla cantina!

Prenoto o non prenoto? Noi siamo più contenti se ci mandate un messaggino per prenotare, così potremo accogliervi al meglio.. se poi vi trovate a passare e volete fermarvi lo stesso non vi mandiamo via

Per prenotare scrivete a Paola: https://wa.me/393285724600

o chiamateci in cantina 049.5226276

Un suggerimento ... chi vuole godersi appieno l'atmosfera agreste sotto le stelle estive può portarsi una coperta, un telo... e stendersi tra i nostri filari

Vi aspettiamoooooo!

#serprinoweekend2022 #vinieuganei #collieuganei

