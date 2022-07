Serprino weekend al castello di San Pelagio: visita e degustazione nel giardino segreto

A San Pelagio: storie di torri, aerei, giardini e labirinti. Visita al Castello di San Pelagio e degustazione di Serprino nel Giardino Segreto a cura della cantina Buso Dei Briganti.

Il castello

Il castello di San Pelagio rappresenta un unicum veneto: un luogo che mescola la cultura della villa veneta alla passione del volo. Un edificio dal lungo percorso storico che nasce come avamposto militare medioevale della famiglia Carrarese ai tempi della Signoria di Padova; crescere come villa rustica tra Seicento e Settecento con la famiglia dei conti Zaborra e vive oggi come Museo del Volo a ricordo dell’impresa di Gabriele d’Annunzio che, il 9 agosto 1918, partì dal campo di San Pelagio per il famoso Volo su Vienna. Il tutto immerso in un parco secolare di oltre tre ettari.

La visita

La visita guidata (50 minuti, inizio ore 18), ripercorre l’evoluzione architettonica del complesso.

Prima e dopo si può visitare liberamente il Museo del Volo e il Parco.

Il biglietto di ingresso comprende:

visita guidata;

visita libera al museo del volo e al parco;

degustazione di Serprino nel giardino segreto.

Prenotazione all'indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUBNFTOcp1KTuUEdkZ--xHXXoUAzZ3XMyLEu9I_jC-5wsxdg/viewform

Costo

Quota di partecipazione: 10 euro a persona.

Per maggiori informazioni:

eventi@castellodisanpelagio.it

3468074078

