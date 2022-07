Degustazioni e menu ad hoc per celebrare questo magnifico vino: “Serprino weekend” a La Roccola

Non mancano le occasioni per poter pranzare e cenare sui colli Euganei e l'azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone un menu ad hoc per festeggiare un magnifico vino: il Serprino. Ogni piatto viene accompagnato da un vino prodotto dall'azienda stessa, un modo quindi per scoprire anche i vini unici che nel nostro territorio si esprimono al meglio.

Quando

Sabato 16 luglio ore 20.30, Serata accompagnata dalla musica di Max B Dj, e domenica 17 ore 12.30.

Menu

Un menù interamente abbinato a questo fantastico vino da tutto pasto

Antipasto

Salumi di nostra produzione

Sott’oli di casa & prodotti di stagione

Primi

Risotto al Serprino e Pere

Crespella alle verdure

Secondi

Pollo pastellato al Serprino

Roastbeef di Sorana all’olio E.V.O.

Contorni di stagione

Dolce

Piattino di dolcetti misti

Costo e dettagli

Il menu comprensivo di vini, acqua, caffè è di 35 euro,

Il menù non è divisibile in due persone. In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione. Eventuali intolleranze possono aumentare il costo del menu. In caso di disdetta è richiesto un preavviso due giorni prima.

Info e prenotazioni

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it

Via Dietromonte 10 35030

Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

Ulteriori info web

https://www.facebook.com/events/1177706423083507/1177706426416840

https://www.facebook.com/laroccola