“Servizio Civile: un anno per ritornare a desiderare”, l'evento al San Gaetano

“Servizio Civile: un anno per ritornare a desiderare” e? l’evento organizzato dal Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di Servizio Civile del Veneto (CSEV), in collaborazione con il CSV di Padova e Rovigo, in programma per il 21 settembre 2022 presso il Centro Culturale Altinate - San Gaetano di Padova.

L’evento si inserisce nella cornice della V edizione di Solidaria, il Festival diffuso organizzato dal CSV di Padova e Rovigo, quest’anno articolato attorno alla parola guida “desiderio”.

«Desiderare e? si? avere bisogni, ma e? anche saperli comprendere. Desiderare e? capire cosa manchi alle nostre comunità per essere coese pacifiche, desiderio e? pertanto la capacità di elaborare nuove risposte e di pensare nuove progettualità. Desideriamo perché avvertiamo la mancanza di punti di riferimento, desideriamo perché non siamo in grado di leggere, interpretare e illuminare tutte quelle esperienze di cittadinanza attiva che sommessamente lavorano per costruire pace sociale. Desideriamo perché le vecchie mappe non sono piu? capaci di raccontare il come districarci nel violento ed impetuoso scorrere del nostro presente».

In un mondo sempre piu? complesso, in cui le nuove generazioni si trovano ad affrontare un futuro incerto e carico di nuove sfide, vale la pena chiedersi se e come il Servizio Civile, insieme al Terzo Settore e al volontariato, possa contribuire a dare luce alle variegate esperienze di cittadinanza attiva in grado di “cambiare” la vita delle e dei giovani che lo praticano per un anno e se possa essere, quindi, un’opportunità per ritornare a desiderare?

Per questa ragione anche in Solidaria 2022, gli enti aderenti a CSEV assieme alla rappresentanza delle operatrici e degli operatori volontari proporranno un momento di incontro e confronto sul Servizio Civile, cosi? strutturato:

la mattina del 21 settembre, dalle 9.30 alle 14, le operatrici e gli operatori saranno coinvolti in momenti laboratoriali. Con il supporto della moderatrice Valeria Pesare, in sedi diffuse in città, i gruppi di lavoro saranno stimolati a riflettere su come, grazie all'anno di Servizio Civile, possano riappropriarsi della capacità e del coraggio di desiderare. Seguirà un momento di restituzione in plenaria presso l’Auditorium del San Gaetano. Iscrizioni entro il 13 settembre: https://forms.gle/yX4659b2qLAZb82U7

il pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà invece dedicato alle istituzioni e agli enti: con il supporto della moderatrice Alessandra Morelli sarà presentato quanto emerso dai lavori del mattino, in una sezione che auspichiamo possa favorire l'ascolto e la risposta alle richieste e ai bisogni manifestati dalle e dai giovani, cercando di rispondere alla domanda: “Le istituzioni in che modo possono contribuire ad alimentare il desiderio nelle giovani generazioni?” Iscrizioni entro il 16 settembre: https://forms.gle/aVUs3ivvBNg44J5L9

L’evento e? in presenza.

In caso di particolari esigenze verrà valutata la possibilità di partecipare da remoto, previo contatto con la segreteria del Coordinamento.

Per ogni esigenza, chiarimento o informazione e? a disposizione la segreteria all’indirizzo mail segreteria@csev.it e portavoce@csev.it .

