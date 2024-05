La settimana delle Arti e dei Mestieri 2024, la mostra diffusa a Torreglia

Si è tenuto venerdì 10 maggio presso l’Auditorium “G.F.Prosdocimi” di Torreglia il brindisi di apertura della Settimana delle Arti e dei Mestieri 2024.

Il progetto ideato dall’amministrazione comunale di Torreglia all’interno del Patto Educativo di Comunità quest’anno coinvolge davvero l’intero paese. L’evento è realizzato in collaborazione con la scuola primaria “Don Bosco” e la scuola secondaria di I grado “J.Facciolati” dell’I.C. Montegrotto Terme, con 24 artisti e artigiani del paese, con 34 attività commerciali che si affacciano sulle vie principali del centro e con 11 ristoratori delle Tavole Tauriliane.

Scarica il depliant con tutte le informazioni

Nel cuore dei Colli Euganei in provincia di Padova non c’è solo la maestosità della natura ad attrarre, ma anche la bellezza e i colori di una comunità che si incontra per condividere esperienze artistiche stabilendo una trasmissione circolare di conoscenze e un vero patto educativo culturale tra le generazioni, una intera comunità che per una settimana mostra sé stessa e le sue “buone relazioni”, una intera comunità raccolta intorno ai suoi ragazzi e ai suoi artisti e artigiani.

In questa Seconda Edizione saranno le vetrine dei negozi e i ristoranti delle Tavole Tauriliane ad ospitare le opere degli artisti e più di 150 lavori artistici dei ragazzi delle scuole come una grande mostra “en plein air”! I luoghi dell’esposizione saranno diffusi in tutto il paese: sarà il visitatore a scoprirli in autonomia consultando il materiale pubblicitario o lasciandosi stupire passeggiando liberamente per le vie del paese o cenando con gli amici nei locali della zona.

Gli artisti e artigiani hanno dato generosamente la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa anche insegnando ai ragazzi delle scuole i rudimenti del loro mestiere e introducendoli alla bellezza della creatività e della manualità. I laboratori per i ragazzi si svolgeranno nella Struttura Didattica Polivalente da Lunedì 13 a Sabato 18 maggio. Artigiani del legno, ceramisti, pittori, fotografi, scultori, fabbri, acquerellisti, musicisti, artigiani dei gioielli…una grande ricchezza condivisa.

Fin dalla prima Edizione 2023 la Settimana delle Arti e dei Mestieri ha mostrato la sua attenzione verso i temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030 dell’Onu candidandosi tra gli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 grazie all’attenzione che il progetto ha riservato alla scelta di materiali di riciclo o riutilizzabili per l’allestimento della mostra e di supporti di cellulosa e inchiostri a basso impatto ambientale nella stampa del materiale pubblicitario.

La comunità degli artisti ed artigiani del paese che si prenderà cura della crescita di ragazzi della scuola primaria e secondaria si è confrontata con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e, analizzando l'attività che andrà a svolgere e confrontandosi con i partner che aderiranno al progetto ha individuato gli obiettivi di sviluppo sostenibile a cui ritiene di poter contribuire: