La settimana del Bacchiglione, tutti gli eventi in programma

Un calendario ricco di iniziative con protagonista il fiume Bacchiglione.

Martedì 28 marzo alle ore 20.45 al Centro Civico “F. Presca” a San Domenico è in programma l’incontro “La Storia del Bacchiglione” con lo storico Claudio Grandis.

alle ore 20.45 al Centro Civico “F. Presca” a San Domenico è in programma l’incontro “La Storia del Bacchiglione” con lo storico Claudio Grandis. Sabato 1 aprile dalle ore 9 alle ore 18 in Piazza Mercato in via Padova a Tencarola si terrà il “Mercatino di Primavera” con le Associazioni e gli Hobbisti.

dalle ore 9 alle ore 18 in Piazza Mercato in via Padova a Tencarola si terrà il “Mercatino di Primavera” con le Associazioni e gli Hobbisti. Sabato 1 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Golena Sabbionari a Tencarola lungo il Fiume si svolgerà un’esercitazione dimostrativa del gruppo di Protezione Civile di Selvazzano Dentro.

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Golena Sabbionari a Tencarola lungo il Fiume si svolgerà un’esercitazione dimostrativa del gruppo di Protezione Civile di Selvazzano Dentro. Domenica 2 aprile alle ore 9.45 ritrovo in Piazzale dell’Auditorium San Michele a Selvazzano Capoluogo per una passeggiata alla scoperta del Bacchiglione con lo storico Claudio Grandis.

«Tanti eventi culturali e associativi in programma – sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – per valorizzare ed avvicinare più persone possibili alla cura e al rispetto del territorio in cui viviamo, raccontato da uno storico d’eccezione Claudio Grandis riconosciuto per i suoi studi appassionati e per le sue ricerche storiche. Sabato 1 aprile sarà una coinvolgente mattinata con la nostra Protezione Civile che svolgerà un’esercitazione proprio sulle rive del nostro fiume e domenica 2 aprile è in programma una passeggiata alla scoperta di luoghi sconosciuti, di bellezze artistiche e naturalistiche della nostra Città che si affacciano sulle sue acque. Il “Mercatino di Primavera” di sabato 1 aprile sarà una bellissima occasione per trovare artigianato del legno, ceramica, metallo, tessuti, maglieria, cuoio, articoli da regalo, oggettistica, découpage, uncinetto, ricamo, cucito creativo, artigianato africano, fiori e libri usati. Un ringraziamento speciale anche alla Coldiretti, alla Pro Loco e al Centro Servizi Volontariato per la loro collaborazione nella realizzazione di questo Mercatino davvero unico con protagonisti i nostri artigiani, hobbisti, appassionati della tradizione e lavori anche realizzati a mano con cura dalle nostre Associazioni».

«Quest’anno in concomitanza con la terza edizione dell’iniziativa “Puliamo gli argini del Bacchiglione: Da Galileo a Palladio” – spiega l’assessore all’Ambiente Mara Lazzaro – abbiamo voluto organizzare anche la “Settimana del Bacchiglione” con attività di promozione, conoscenza, cultura e valorizzazione del nostro fiume e del territorio. Nella serata culturale “La Storia del Bacchiglione” con lo storico Claudio Grandis in programma domani, martedì 28 marzo alle ore 20.45 al Centro Civico F. Presca a San Domenico, saranno mostrate e spiegate foto inedite, sarà un viaggio raccontato e documentato con preparazione e precisione dallo storico Claudio Grandis, che anche domenica 2 aprile ci accompagnerà lungo il percorso dove si potranno osservare anche costruzioni storiche e rare che si affacciano sulle acque del fiume».

Aggiornamenti disponibili su:

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info: Comune di Selvazzano Dentro - Ufficio Ambiente

tel. 049 8733 999 – 970

Selvazzano che… Bacchiglione!

Foto articolo da comunicato stampa