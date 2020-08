La settimana del business a Padova

La rassegna di eventi "Business Week" è una selezione di webinar organizzato dall’agenzia di Web Marketing Web Leaders e tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti.

Il programma

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 - 15. WEBINAR - INSTAGRAM COME STRUMENTO PER TROVARE NUOVI CLIENTI - Viviana Damore - Social media Coach ed Esperta di comunicazione sul Web.



MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2020 - 15. WEBINAR - COME ESSERE LEADER NEL MERCATO ONLINE: IL METODO SCIENTIFICO - Stefania Mazzucato - Vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders.

MERCOLEDÌ 02 SETTEMBRE 2020 - 15. WEBINAR - SCOPRI COME FARE UN TELEMARKETING EFFICACE PER TROVARE NUOVI CLIENTI! Mara Rancan - Esperta di telemarketing e CEO di Trend-up.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020 - 15. WEBINAR - SCOPRI TUTTI I SEGRETI DI WEB LEADERS E COME POTRESTI COLLABORARE. Michele De Capitani - Esperto di Web Marketing e CEO di Web Leaders.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020 - 15. WEBINAR - COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE. Viviana Damore - Social media Coach ed Esperta di comunicazione sul Web .

Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Chiamando il 3471327367

Mandando un'email a info@webleaders.it

