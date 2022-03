“Settimana mondiale del cervello” 2022 a Padova

“Le stagioni del Cervello” e? il tema dell’edizione 2022 della Settimana mondiale del cervello, che viene promossa ogni anno dalla Società Italiana di Neurologia.

La campagna intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la lotta alle numerose malattie neurologiche, informando, al contempo, i cittadini in merito agli importanti progressi raggiunti dalla ricerca scientifica.

Il Ministero della Salute stima che le malattie del sistema nervoso, per le quali si richiede l’intervento del neurologo, abbiano nel nostro Paese un’incidenza del 7, 5% l’anno e una prevalenza del 30%. Conoscere come funziona il cervello nelle varie fasi della vita, come proteggerlo fin dalla giovane età e come mantenerlo attivo nell’invecchiamento è una priorità di benessere e salute pubblica.

Evento organizzato in collaborazione con l’ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Volantino Settimana mondiale del cervello 2022

Appuntamento il 7 aprile alla Sala dei Giganti, Palazzo Liviano. Ingresso libero.

Programma

ore 10

“TIC”, Miryam Carecchio - clinica Neurologica del dipartimento di Neuroscienze

“Musica e cervello: ritmo ed emozione”, Luca Bello - clinica Neurologica del dipartimento di Neuroscienze

Concerto dell’Orchestra degli allievi del corso musicale della scuola secondaria Giotto di Padova

“Movimento e Cervello”, Alessandra Del Felice - medicina fisica e riabilitativa del dipartimento di Neuroscienze

“Invecchiamento attivo”, Annachiara Cagnin - clinica Neurologica del dipartimento di Neuroscienze

