"Profili narranti. Le parole non sono solo parole": i cartonati raccontano storie vissute per la XVII settimana d’azione contro il razzismo

L'associazione Liquidambar, con il contributo di Unar - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, organizza "Profili narranti. Le parole non sono solo parole", un progetto per far conoscere ad un pubblico trasversale tre storie esemplari nella lotta alle discriminazioni.

"Profili narranti" viene realizzato in occasione della XVII Settimana d’azione contro il razzismo, che si tiene dal 21 al 27 marzo 2021 ed ha come slogan "keepracismout".

Il progetto prevede che, dal 21 al 27 marzo, vengano collocate, presso alcuni punti vendita di Coop Alleanza 3.0 e alcune stazioni di servizio di Vega Carburanti situate nei territori di Venezia e Padova, delle grandi sagome cartonate che raffigurano tre testimonial ritratti a fumetto con lo slogan "le parole non sono solo parole"; in ogni sagoma è raffigurato anche un QR Code che rimanda a brevi clip animate di approfondimento. Per utilizzare il QR Code è sufficiente puntare la fotocamera dello smartphone verso il codice e attendere qualche secondo, l’immagine viene quindi decifrata e comparirà, sul telefono, la clip animata.

I contenuti sono raggiungibili, dal 20 marzo, sul sito www.liquidambar.eu.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Le clip animate

Le clip realizzate per il progetto raccontano le storie di:

Igor Trocchia , allenatore di calcio, oggi alla guida della Nazionale italiana sordi, insignito nel 2018 della nomina di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella “per il suo esempio e la sua determinazione nel rifiuto e contrasto a manifestazioni di carattere razzista”;

, allenatore di calcio, oggi alla guida della Nazionale italiana sordi, insignito nel 2018 della nomina di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella “per il suo esempio e la sua determinazione nel rifiuto e contrasto a manifestazioni di carattere razzista”; Mohamed Ba , attore e drammaturgo teatrale senegalese, in Italia da vent’anni, mediatore culturale impegnato a promuovere integrazione e inclusione, già “guarito dall’odio” per l’anonimo aggressore che a Milano lo ferì quasi mortalmente per motivazioni razziali;

, attore e drammaturgo teatrale senegalese, in Italia da vent’anni, mediatore culturale impegnato a promuovere integrazione e inclusione, già “guarito dall’odio” per l’anonimo aggressore che a Milano lo ferì quasi mortalmente per motivazioni razziali; Valentina Wang, giovane studentessa italiana di origini cinesi, iscritta a Ca’ Foscari a Venezia, che ha avuto il coraggio di denunciare con un post sulla sua pagina Facebook un’aggressione razzista subita in treno da parte di alcuni giovani, riuscendo ad ottenere enorme solidarietà anche da parte delle istituzioni.

Per informazioni

Associazione Liquidambar

email associazione.liquidambar@gmail.com

sito https://liquidambarliquid.jimdofree.com

https://www.facebook.com/AssociazioneLiquidambar

https://www.instagram.com/associazioneliquidambar/