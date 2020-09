Settimana europea della mobilità sostenibile 2020 a Padova, tutti gli appuntamenti

La Settimana europea della mobilità è un’iniziativa della Commissione europea che dal 2002 offre un’importante momento di condivisione e di riflessione sui temi della mobilità sostenibile.

L’edizione 2020 ha per slogan “Emissioni zero, mobilità per tutti”, un chiaro richiamo all’obiettivo dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di realizzare, entro il 2050, un’economia climaticamente neutra. Un traguardo che per essere raggiunto richiede la messa in campo di interventi strategici anche sul fronte della mobilità, capaci di dar vita ad un sistema di trasporti ad emissioni zero, inclusivo e a disposizione di tutta la cittadinanza.

In ambito cittadino il Settore Mobilità del Comune di Padova sta partecipando come città pilota a due importanti progetti europei finanziati dal programma Horizon 2020 di ricerca e innovazione:

il progetto ReVeAL Regulating Vehicle Access for improved Livability; che attraverso l’utilizzo della metodologia innovativa Uvar - Urban vehicle access regulation si propone di ottimizzare la fruizione degli spazi urbani con lo sviluppo di una migliore accessibilità, con conseguenti benefici in termini di riduzioni delle emissioni inquinanti e del rumore;

Come per le precedenti edizioni, la città Padova aderisce alla settimana Europea della mobilità con una serie di eventi che si tengono dal 16 al 22 settembre, anticipati dal pre-evento di domenica 13: una biciclettata collettiva finalizzata a realizzare una “mappatura” fotografica dei luoghi della città da rigenerare.

Programma

Pre-evento

Domenica 13 settembre

dalle ore 10 alle 15, Photobike - Paesaggi urbani: percorsi di rigenerazione e partecipazione

Il tavolo di lavoro Ambiente e Urbanistica di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 organizza una biciclettata finalizzata a realizzare una “mappatura” fotografica dei luoghi da rigenerare e in via di rigenerazione in alcune zone della città. Tre itinerari a disposizione e tre temi da esplorare: “corsi d’acqua”, “spazi verdi”, “edifici e piazze”.

dalle ore 17.30 alle 18.30, circolo Wigwam Il Presidio, via delle Gramogne, 41

Incontro Cammin Facendo

Incontro con le associazioni che hanno sostenuto la candidatura del progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova” finalizzato a presentare i risultati finora raggiunti e attivare collaborazioni per la promozione e diffusione dal progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

dalle ore 7.30 alle 9.30, presso alcuni luoghi della città

Giretto d’Italia 2020 , iniziativa giunta alla 10° edizione, che ha lo scopo di promuovere la mobilità ciclistica ed è organizzata da Legambiente e VeloLove, in collaborazione con Euromobility.

dalle ore 10 alle 12, percorso in bici nella Padova del ‘300

Biciclettata riservata ai soci Fiab che tocca i siti interessati alla candidatura di Padova ai patrimoni dell’umanità dell’Unesco, davanti ai quali viene fatta una breve presentazione.

Ritrovo in piazza Eremitani alle ore 10 (gruppi di max 14 persone) e arrivo in piazza del Santo verso le ore 12.

E’ richiesto un contributo di 2 euro per l’assicurazione.

alle ore 12, a Palazzo Moroni

Conferenza stampa del concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”: presentazione del concorso che invita gli studenti di Padova a sfidarsi nel recarsi da casa a scuola e viceversa con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car pooling), in programma dal 5 al 31 ottobre.

Il 16, 17, 18, 21 e 22 settembre, dalle ore 10 alle 12, in viale Codalunga, 1 bis

Servizio gratuito di marcatura biciclette: realizzato in collaborazione con gli Amici della bicicletta.

È sufficiente presentarsi, con un documento valido e il codice fiscale.

Per informazioni

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

via Dei Salici, 35 (zona Guizza) - Padova

telefono 049 8205021

email informambiente@comune.padova.it

via Dei Salici, 35 (zona Guizza) - Padova telefono 049 8205021 email Servizio Mobilità - Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

Palazzo Gozzi, via Tommaseo, 60 - Padova

telefono segreteria: 049 8204840 - 8204814

email mobilita@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/settimana-europea-della-mobilit%C3%A0-sostenibile-2020