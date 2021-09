Settimana europea della mobilità sostenibile 2021 a Padova, tutti gli appuntamenti

La Settimana europea della mobilità festeggia i suoi primi 20 anni! Lo slogan scelto per questa edizione è “Muoviti sostenibile…e in salute”, che vuole essere un incoraggiamento per i cittadini europei a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città e avendo cura dell’ambiente e della salute degli altri anche nella scelta di modalità di trasporto più adeguate.

Scopri il programma Settimana europea della mobilità sostenibile 2021

Il Comune di Padova aderisce, fin dalla prima edizione della manifestazione europea, con un calendario ricco di iniziative che si svolgeranno nel corso della settimana. In programma anche la consueta domenica sostenibile “Vivi in città oltre l’auto”, prevista per il 19 settembre, con molte attrazioni nel centro storico e il divieto di circolazione dei veicoli a motore nell’area interna alle Mura del ‘500, dalle ore 10 alle 18.

Programma

Giovedì 16 settembre, dalle ore 7.30 alle 9.30 - presso alcuni luoghi della città

Giretto d’Italia 2021 : il Comune di Padova aderisce all’iniziativa che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta (bike to work), organizzata da Legambiente e VeloLove in collaborazione con Euromobility.

Vengono quindi monitorati gli spostamenti in bici in diversi punti della città.

VerdeCittà : evento promosso da Fiera di Padova in collaborazione con il Comune di Padova.

Il Liston ospiterà una installazione a verde, progettata e allestita da specialisti del verde, per mostrare concretamente i benefici di un verde urbano sapientemente pianificato e gestito.

Per saperne di più: https://verdecitta.flormart.it

Marcatura biciclette : servizio gratuito di marcatura biciclette realizzato in collaborazione con Fiab Padova - Amici della bicicletta. Sarà presente un gazebo informativo per la ciclabilità urbana e il cicloturismo.



Dalle ore 9.45 alle 12.15 - piazzetta Forcellini

Biciclettata in quartiere : la Consulta 3B organizza una biciclettata alla scoperta dei luoghi significativi del quartiere, tra piste ciclabili, orti e parchi urbani.

Si partirà dalla piazzetta Forcellini per proseguire all’interno del Quartiere INA-Casa fino alla Scuola Falconetto, verranno poi visitati i Parchi Iris e Fenice per concludere il giro all’interporto.

Ritrovo alle ore 9.45 in piazzetta Forcellini muniti di bicicletta; partenza alle ore 10.

Per informazioni: consulta3b@comune.padova.it

Domenica sostenibile “Vivi in città oltre l’auto”

Lunedì 20 settembre, alle ore 12 - Palazzo Moroni

Conferenza stampa del concorso “Raccogliamo Miglia Verdi” : presentazione del concorso che invita gli studenti di Padova a sfidarsi nel recarsi da casa a scuola e viceversa con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car pooling), in programma dal 4 al 30 ottobre 2021.

Focus Group sul Piano del Verde: in collaborazione con le Consulte 1 Centro e 5B verrà coinvolto un gruppo di abitanti del quartiere per ascoltare i diversi punti di vista in materia di gestione e tutela del verde. L’attività si svolge nell’ambito di un percorso di consultazione e partecipazione di Agenda 21 avviato parallelamente all’elaborazione del Piano del Verde, orientato a incrementare la resilienza del territorio, l’adattamento e la mitigazione ai mutamenti climatici del tessuto urbano. Per informazioni: padova21@comune.padova.it - tel. 049 8205021



alle ore 18 - Parco Fenice

Pedali nella notte sulla “tangenziale verde” di Padova: uscita serale in bicicletta a cura di Fiab Padova – Amici della bicicletta che partirà al tramonto e privilegerà le piste ciclabili nei dintorni della città, in particolare sulle sommità arginali dove è presente l’illuminazione pubblica. Ritrovo ore 18 – Partenza prevista ore 18.30.

Prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo info@fiab-padova.it.

Per informazioni

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

via Dei Salici, 35 (zona Guizza) - Padova

telefono 049 8205021

email informambiente@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/settimana-europea-della-mobilit%c3%a0-sostenibile-2021

Foto articolo da post Facebook Arpav

