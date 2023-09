La Settimana della Mobilità Sostenibile è un’iniziativa della Commissione Europea che, dal 2002, offre un importante momento di condivisione e di riflessione sui temi della mobilità sostenibile.

Il tema scelto quest’anno "Risparmio energetico" vuole far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività, non solo in termini ambientali, ma anche in termini di vivibilità nelle nostre città.

Se l’Unione Europea sottolinea l’importanza di compiere sforzi significativi per raggiungere l'obiettivo europeo di emissioni zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo, la sfida è ancora più ambiziosa per Padova che è una delle 9 città italiane che tenteranno la sfida della neutralità climatica entro il 2030.

Volantino Settimana Europea Mobilità 2023

Il Comune di Padova, come ogni anno, promuove alcune iniziative in città per incoraggiare le persone a utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili e ridurre l'inquinamento atmosferico e il traffico nelle città.

Programma

Sabato 16 settembre, dalle ore 10:00 alle 13:30 - Prato della Valle (lato piazza Rabin, nei pressi dell’attraversamento pedonale) - mappa

SPORTELLO ENERGIA PADOVA

Punto informativo in cui tecnici qualificati saranno a disposizione per fornire informazioni sullo sportello (gratuito e rivolto a chi è residente nel Comune di Padova) che offre un servizio informativo e di consulenza tecnica per promuovere la riduzione dei consumi energetici, gli interventi di riqualificazione energetica, l’accesso alle forme di incentivazione fiscale e gli aspetti edilizio-urbanistici da considerare - per approfondimento.

Mercoledì 20 settembre, dalle 7:00 alle 10:00 - in diversi punti della Città

GIRETTO D’ITALIA 2023

Il Comune di Padova aderisce all’iniziativa che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta (bike to work), organizzata da Legambiente in collaborazione con Euromobility.

Lo staff del Comune di Padova, i volontari di Fiab-Padova Amici della bicicletta e di Legambiente monitorano gli spostamenti in bici in diversi punti della città - per approfondimento.

Lunedì 18 settembre, dalle 9:00 alle 12:00 - Ospedale Sant’Antonio, via Facciolati

Martedì 19 settembre, dalle 9:00 alle 12:00 - Ospedale ai Colli, via dei Colli

Mercoledì 20 settembre, dalle 9:00 alle 12:00 - Azienda ospedaliera, area interna dell'Ospedale, via Giustiniani

Venerdì 22 settembre, dalle 9:00 alle 12:00 - Ulss 6, via Ospedale

MARCATURA BICICLETTE E MONOPATTINI

Per contrastare i furti e rintracciare il legittimo proprietario nei casi di ritrovamento, è stato adottato un sistema di marcatura che consiste nella punzonatura del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta o del monopattino. Il servizio, realizzato in collaborazione con gli Amici della bicicletta, è gratuito. È sufficiente presentarsi con un documento valido e il codice fiscale. Si suggerisce di pre-compilare e stampare il modulo online - per approfondimento.

PROMOZIONI DEI SERVIZI MOBILITÀ CONDIVISA

In occasione della Settimana europea della mobilità 2023 i gestori dei servizi di mobilità condivisa (bike sharing e monopattini) presenti a Padova attivano delle promozioni offrendo l'accesso agevolato ai loro servizi.

BitMobility

Domenica 17 settembre, info point in piazza dei Frutti, dalle ore 15:00 alle 19:00, con test drive gratuito e voucher di minuti gratuiti per la percorrenza. Per informazioni www.bitmobility.it.

Bicincittà

Dal 16 al 22 settembre, codici promozionali disponibili sul sito www.bicincitta.com.

Ridemovi

Dal 16 al 22 settembre, sconto del 10% sugli abbonamenti trimestrali ed annuali delle bici a pedalata muscolare. Per informazioni www.ridemovi.com.

Per informazioni

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

telefono 049 8205021

email informambiente@comune.padova.it

telefono 049 8205021 email Ufficio mobilità ciclabile - Settore Mobilità - Comune di Padova

telefono 049 8204840

email ufficio.biciclette@comune.padova.it