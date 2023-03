“Settimana mondiale del cervello” 2023 a Padova

Una suggestiva proposta all’interno di prestigiosi luoghi della città. “La nuova era del cervello tra scienza e arte” offre a Padova l’approccio alle neuroscienze anche attraverso la musica, il teatro e l’originale “specchio” con filosofia, psicologia, fisica.

Così la Clinica Neurologica dell’Università (diretta dal professor Maurizio Corbetta) ha scelto di declinare a Padova la «Settimana Mondiale del Cervello» (promossa dalla Società? Italiana di Neurologia dal 13 al 19 marzo), con l’esigenza di focalizzare la campagna di sensibilizzazione della SIN sulla prevenzione e la cura delle malattie neurologiche, con un particolare focus alla ricerca in neuroscienze.

Il pieghevole della settimana mondiale del cervello 2023

Giovedì 16 e venerdì 24 marzo

Il doppio appuntamento dell’edizione 2023 è in calendario giovedì 16 marzo nella Sala dei Giganti al Liviano e venerdì 24 marzo nella sala della Carità di via San Francesco.

La prima sessione dedicata al tema “La nuova era del cervello tra scienza e arte” al Liviano a partire dalle ore 10 sarà dedicata alle nuove generazioni: didattica su misura dei ragazzi per avvicinarli ai meccanismi di funzionamento del cervello, soprattutto per sfruttarne al meglio le innumerevoli capacità. Al termine, il momento musicale con studenti e docenti.

Dalle ore 16 scatterà l’indagine sul mistero del cervello, capace di “pensare” anche mentre dormiamo. Un filosofo e uno scienziato si sfideranno nell’interpretazione dei segreti del sonno e dei sogni. Fino al punto da confrontarsi su ciò che si sa, si vorrebbe sapere o si può solo accarezzare con l’anima. A conclusione, il reading in palcoscenico con la voce di un attore che interpreta le nuove frontiere del cervello.

La seconda sessione nella sala della Carità ha in programma due interventi: il primo sul modello del funzionamento cerebrale da applicare alla progettazione delle città del futuro; l’altro incentrato sulla creatività che si può sviluppare nell’anziano, sano e malato.

La «Settimana Mondiale del Cervello» a Padova si dimostra occasione preziosa per condividere con i cittadini i continui progressi della ricerca medico-scientifica e le possibilità di contaminazione tra neuroscienze, musica, teatro e filosofia. Coordinata da European Dana Alliance for the Brain in Europa e Dana Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti, e? il frutto di un eccezionale coordinamento internazionale con le Società Neuroscientifiche. La Società Italiana di Neurologia e la Clinica Neurologica di Padova aderiscono con entusiasmo da anni.

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20230314/comunicato-stampa-settimana-mondiale-del-cervello-due-appuntamenti-tra-scienza-e

https://www.unipd.it/news/settimana-mondiale-cervello-2023

Foto articolo da comunicato stampa